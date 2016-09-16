Кажется, в нашумевшей истории об угнанном в Зеленограде кроссовере Mazda CX-5 можно поставить точку: столичная полиция задержала банду, специализировавшуюся на угонах данной модели.

История эта началась в середине ноября, когда у жителя Зеленограда Владимира Новикова угнали его кроссовер Mazda CX-5. Обнаружив пропажу, он немедленно обратился в полицию. Причем владелец машины скрытно установил в кроссовер маячок, который по запросу через мобильный телефон передавал координаты местонахождения автомобиля. По словам Новикова, он несколько раз сообщал российским полицейским о местонахождении его автомобиля, но они никак не реагировали. Когда же машина пересекла границу с Белоруссией, он с помощью некоего своего знакомого в погонах обратился и в местную милицию. Белорусские милиционеры сработали быстро. Правда, никого не поймали, но саму Мазду нашли и переместили ее на спецстоянку.

Как сегодня выяснилось, можно было не искать «админресурс» для того, чтобы найти машину помогли в соседнем государстве. Белорусские коллеги российских полицейских действовали как раз по их просьбе. Как пояснил начальник отдела «Т» МВД Белоруссии Александр Самило, вначале они получили запрос от российских полицейских, а уже потом — заявление потерпевшего по электронной почте.

Российские же полицейские все это время выслеживали саму банду угонщиков. И их удалось взять с поличным. Как сообщает пресс-служба столичного Главка МВД России, банду задержали сотрудники угрозыска, которые действовали совместно со следователями Следственного комитета и ГИБДД по Зеленоградскому округу.

В наручниках оказались три члена банды. Одного из них, 25-летнего приезжего, задержали при попытке вскрыть очередную машину. Двое его сообщников пытались скрыться с места преступления на автомобиле, но также были задержаны. Ими оказались 26-летний и ранее судимый 47-летний жители одного из регионов России. При них и в автомобиле были обнаружены различные приспособления и устройства для вскрытия машин и пуска двигателя.

Уже во время первых допросов выяснилась причастность подозреваемых к совершению еще ряда аналогичных преступлений на территории Зеленоградского и других округов столицы, в том числе злополучного кроссовера, оказавшегося в Белоруссии. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

А в Омской области угонщика помог задержать муниципальный депутат. Тот редкий случай, когда и депутат может быть полезным.

Необычную попытку угона пытался совершить злоумышленник в Иванове. На дело он прихватил… комплект колес.

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