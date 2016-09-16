Откуда деньги? Россияне все больше тратят на покупку автомобилей

За 10 месяцев в нашей стране на приобретение новой машины было потрачено более 1,5 трлн рублей. Лидирует по выручке японская Toyota.

Выручка от продажи новых легковых автомобилей в России за 10 месяцев 2017 года выросла на 13,5%, составив 1,57 трлн рублей. Больше всего денег на российском рынке зарабатывает японская Toyota. Правда, у нее доход чуть сократился — она получила на 3% меньше, чем годом ранее, а всего — 169 млрд рублей. А вот корейская Kia, которая уступает ей совсем немного и чей показатель 168 млрд рублей за 10 месяцев, прибавила к прошлому году целых 40%. На третьем месте наш бренд Лада, его выручка составила 135,3 млрд рублей, это на 25% больше, чем год назад. Hyundai в России заработал 134,6 млрд рублей, это на 22% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В пятерке самых успешных по выручке также оказался Mercedes-Benz, который заработал 123,4 млрд рублей, хотя это и на 5% меньше, чем в прошлом году, сообщает «Автостат».

Доля ведущей пятерки брендов составила 46,5% всей выручки от продажи новых легковых автомобилей, полученной с января по октябрь.

Выручка увеличилась, и это неудивительно, ведь продажи новых легковых автомобилей также растут месяц от месяца. Только в октябре они увеличились на 17,3% и достигли 148 597 штук. А всего за 10 месяцев было продано 1 277 938 автомобилей (+11,3%).

Растет интерес и к электромобилям, хотя до сих пор многие настроены к ним скептически. Однако недавнее исследование показало, что их могли бы покупать и больше, если бы предложение было шире.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС