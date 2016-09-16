Флагманский седан Cadillac: цены и комплектации в России

Российское отделение концерна General Motors объявило рублевые цены на флагманскую модель Cadillac — седан CT6. Машина у нас будет продаваться с безальтернативным сочетанием 3,6-литрового атмосферного V6 (335 л.с.) и 8-ступенчатого автомата.

Cadillac CT6

Комплектаций всего две. Уже базовая (если ее можно так назвать) версия Luxury очень и очень богато оснащена. Здесь есть 2-зонный климат-контроль, приборная панель с 8-дюймовым дисплеем, мультимедийная система с 10,2-дюймовым экраном, кожаный салон, аудиосистема Bose с 10 динамиками, передние сиденья с электрорегулировками по 16 направлениям, вентиляцией и обогревом, система кругового обзора с помощью камер и многое-многое другое. Обойдется такая версия в 3 990 000 рублей.

Версия Platinum стоит уже 5 190 000 рублей, то есть на 1,2 млн дороже. Покупатель получает не только 20-дюймовые колеса и активную подвеску, но и 4-зонный климат-контроль, задние сиденья с электрорегулировками и пятью программами массажа, приборную панель на базе 12,3-дюймового экрана, проекционный экран, более дорогую аудиосистему с 34 динамиками, отделку сидений кожей наппа, системы экстренного торможения при движении вперед и назад.

Cadillac CT6

Есть ли шансы у седана на российском рынке? На наш взгляд, есть. Несмотря на цифру «6» в названии, флагманская модель Cadillac относится к сегменту представительских седанов: ее длина 5184 мм, а размер колесной базы равен 3109 мм. Одноклассники дороже: например, за Genesis G90 придется доплатить около полумиллиона. Jaguar XJ с 240-сильным мотором обойдется минимум в 4 917 000 руб. Конечно, побороться с лидерами классами, представителями «большой немецкой тройки» (Audi A8, BMW 7-й серии и Mercedes-Benz S-класса) Кадиллаку не удастся, а вот откусить кусок пирога у одноклассников рангом пониже есть все шансы.

Cadillac пересмотрел свою продуктовую стратегию и решил сосредоточиться на кроссоверах. В следующем году американская марка представит конкурента BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA.

В США седан 2018 модельного года оснащается системой полуавтономного вождения. У нас она, к сожалению, не предлагается.

Фото: Cadillac