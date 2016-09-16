Берегись, Москва: Мара Багдасарян скоро снова с правами!

Скандальная барышня, действие водительских прав которой было приостановлено бессрочно из-за выявленных медицинских противопоказаний, в ближайшее время на законных основаниях вернется за руль.

Отбыв положенное наказание в Твери, Мара Багдасарян успешно прошла медкомиссию и потребовала вернуть ей водительское удостоверение. Но в московской ГИБДД ей говорили, что права находятся на хранении в Тверской области, а в Твери отправляли обратно в Москву.

В начале ноября Мару вновь поймали за вождением автомобиля без водительского удостоверения. Вместо него она показала медицинскую справку о том, что годна к управлению транспортными средствами категорий В и М. Полицейских справка не впечатлила, и они оштрафовали Багдасарян за управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права.

Адвокат Багдасарян решил просить помощи с возвратом водительского удостоверения не у кого-нибудь, а у Владимира Путина. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни глава государства, ни кремлевская администрация не имеют полномочий лишать или возвращать права.

Однако, кажется, Мара скоро вернется за руль автомобиля и станет полноправным участником дорожного движения. По данным источников портала Nation News, тверская ГИБДД отправила находящееся у них водительское удостоверение Багдасарян в Москву. Теперь ей остается только ждать и надеяться, что права не потеряются при пересылке.

В июле скандально известная гонщица задерживалась полицейскими за вождение автомобиля, не имея на то права.

Во время одного из судебных заседаний выяснилось, что у Багдасарян эпилепсия и ей нельзя водить автомобиль. Свидетелем выступил инспектор ГИБДД, который однажды остановил девушку на дороге и стал выяснять, почему у нее столько неоплаченных штрафов. В это время у нее случился припадок, и инспектору пришлось вызвать скорую помощь. Врачи подтвердили факт припадка.

Багдасарян стала известна после нашумевшей истории о гонках на Гелендвагене. После этого ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил. За неоплаченные штрафы суд приговорил ее к обязательным работам, которые она стала прогуливать, за что была арестована на 15 суток.

Фото: АГН «Москва»