Короли дорог: самые крутые пикапы меряются силой

Компания Ford сообщила на этой неделе, что после обновления ее полноразмерный трак F-450 Super Duty стал самым мощным и тяговитым в своем классе. По такому поводу мы расскажем вам и об основных его конкурентах.

Понятно, что для подавляющего большинства российских автолюбителей полноразмерные американские пикапы представляют исключительно умозрительный интерес. Но как же приятно на них смотреть! Да и редкие экземпляры сияющих хромом заморских траков время от времени все же попадают в нашу страну. В Москве, например, несколько таких машин обслуживают конное подразделение полиции, таскают прицепы с лошадьми.

Поводом же к нынешней публикации стало заявление компании Ford о том, что пикап F-450 Super Duty, наконец, побил по ключевым характеристикам основных конкурентов — Chevrolet Silverado HD 3500 и Ram 3500. В галерее мы сравниваем эти машины.

Короли дорог: самые крутые пикапы меряются силой

  • За рамками нашей галереи остались полноразмерные японские пикапы, сделанные специально для американского рынка: Nissan Titan и Toyota Tundra. Дизельный двигатель Cummins Титана сильно уступает по характеристикам моторам коренных «американцев», а Тундра вообще предлагается исключительно с бензиновым V8. Между тем в октябре стало известно о том, что фирма Nissan может начать официально поставлять Titan в Россию.
  • Впечатляющие характеристики серийных дизельных двигателей полноразмерных пикапов меркнут на фоне доработанных для гонок агрегатов. Недавно мы рассказывали о дизеле Cummins, который один американский умелец с помощью трех огромных турбокомпрессоров раскочегарил до 2000 л.с.! Правда, во время стендовых испытаний супердизель взорвался

Фото: FCA, Ford, GM

Короли дорог: самые крутые пикапы меряются силой
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