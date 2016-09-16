Короли дорог: самые крутые пикапы меряются силой

Lada Vesta CNG — не только на бензине

Помню, очень завидовал соседу по даче на Ладе с газовым баллоном в багажнике. Сам хотел даже пригнать газовую Самару из Голландии, но там наши спецы меня отговорили, напугав снижением моторного ресурса у таких автомобилей. И вот Лада на новом витке предлагает Весту CNG — ест и бензин, и газ.