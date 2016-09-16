Самые горячие спорткары Motorsport Expo 2017

Как мы и анонсировали ранее, в минувшие выходные в Сокольниках состоялась выставка Моторэкспо/Motorsport Expo 2017 NEXT. Кто и что на этом смотре было более сексапильным — девушки-стендистки или выставленные автомобили, судите сами по нашей галерее.

Выставка расположилась на внушительной по размеру площади в почти 5000 кв.м, где собралось 65 участников из разных областей гоночного мира, сумев привлечь более 9000 зрителей.

Самыми яркими участниками были старинные гоночные автомобили Эдуарда Лорента, сумевшие установить рекорды скорости в свое время (некоторые из них не побиты до сих пор!). Кроме этого, на выставке посетители смогли увидеть спортивную линейку автомобилей Audi Sport от автомобильной группы «Авилон», интереснейшие автомобили от Konig Motor Club и современные гоночные болиды от SMP Racing. Команды New Star Racing и Pro Sport Rally показали современнейшую водно-моторную и раллийную технику соответственно. А одна из лучших команд в автоспорте УГМК Racing представила всю линейку гоночных автомобилей — от ретро до современных гоночных монстров, участвующих в ралли-кроссе. Наконец, в рамках выставки была представлена гоночная техника лучших гоночных чемпионатов нашей страны, таких как РСКГ (Российская серия кольцевых гонок), RDRC (Russian Drag Racing) и RSBK (Russian Superbike Championship).

Центральным событием на сцене выставочного павильона была презентация автодрома Moscow Motorsport Park (рабочее название Автодром Москва), на которую специально приехал владелец Apex Circuit Design Ltd Клайв Боуэн.

Фото: Motorsport Expo