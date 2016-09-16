Велосипедист летел по автомагистрали со скоростью 90 км/ч. Полиция его тормознула

Очень-очень быстрый велосипедист обнаружен в Литве. Впрочем, в достижении им невероятных динамических показателей была одна хитрость…

Конечно, литовскому велосипедисту далеко до его французского коллеги Франсуа Жиси, который сумел разогнаться на велике до 333 км/ч. Правда, для этого французу пришлось прикрепить к раме своего байка ракету. Неизвестный же литовец никаких дополнительных движителей не использовал и честно крутил педали. Правда, делал он это укрывшись за кормой ехавшей по автостраде фуры. Отвесная стенка свела к минимуму действующее на велосипедиста аэродинамическое сопротивление, что и позволило ему разогнаться до 90 км/ч.

Оригинальную запись заезда велосипедиста в аэродинамическом мешке опубликовала на своей официальной страничке в Facebook литовская полиция. Заметивший необычный тандем патруль приказал велогонщику остановиться, так как по местным законам велосипедистам выезжать на автострады запрещено. За ослушание полагается штраф от 20 до 40 евро. Вдобавок двухколесный гонщик создал аварийную ситуацию: он двигался практически вплотную к прицепу, и если бы водитель тягача резко затормозил, то велосипедист практически наверняка врезался бы в машину и расшибся в лепешку. Так что полицейские, возможно, спасли ему жизнь и избавили водителя грузовика от неприятностей.

Остается лишь добавить: не пытайтесь повторить это самостоятельно!

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube