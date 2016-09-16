Патроны кончились: новенькие Mercedes-Benz E-класса отзовут обратно в автоцентры

Сервисная кампания распространяется на машины, произведенные с 2016 по 2017 год.

Росстандарт информирует об отзыве на российском рынке 96 автомобилей Mercedes-Benz Е-класса, выпущенных в период с 2016 по 2017 год.

Причиной отзыва стало то, что в случае аварии пиропатрон в ремнях безопасности может сработать некорректно. Он выполняет функцию автоматического преднатяжения ремня при столкновении. При срабатывании системы безопасности датчики посылают сигнал в том числе и на срабатывание пиропатронов преднатяга ремней безопасности. Существует вероятность того, что на некоторых «ешках» «соотношение смеси газообразователя в пиропатронах натяжителя ремня безопасности может не соответствовать спецификации».

Представители компании АО «Мерседес-Бенц РУС» уведомят владельцев о необходимости предоставить транспортное средство для бесплатного сервисного обслуживания, в ходе которого механики заменят ремень безопасности заднего левого сиденья. VIN-коды автомобилей, подпадающих под отзыв, можно найти на сайте Росстандарта.

Из-за дефектного пиропатрона ремня безопасности в России ранее уже отзывали автомобили Е-класса, S-класса и кроссоверы GLC, но тогда это касалось переднего правого ремня.

Предыдущий отзыв, анонсированный Росстандартом, касался пикапов Toyota Hilux, в которых могли некорректно сработать подушки безопасности.

Фото: Mercedes-Benz