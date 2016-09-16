Патроны кончились: новенькие Mercedes-Benz E-класса отзовут обратно в автоцентры

Сервисная кампания распространяется на машины, произведенные с 2016 по 2017 год.

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

Росстандарт информирует об отзыве на российском рынке 96 автомобилей Mercedes-Benz Е-класса, выпущенных в период с 2016 по 2017 год.

Причиной отзыва стало то, что в случае аварии пиропатрон в ремнях безопасности может сработать некорректно. Он выполняет функцию автоматического преднатяжения ремня при столкновении. При срабатывании системы безопасности датчики посылают сигнал в том числе и на срабатывание пиропатронов преднатяга ремней безопасности. Существует вероятность того, что на некоторых «ешках» «соотношение смеси газообразователя в пиропатронах натяжителя ремня безопасности может не соответствовать спецификации».

Представители компании АО «Мерседес-Бенц РУС» уведомят владельцев о необходимости предоставить транспортное средство для бесплатного сервисного обслуживания, в ходе которого механики заменят ремень безопасности заднего левого сиденья. VIN-коды автомобилей, подпадающих под отзыв, можно найти на сайте Росстандарта.

Фото: Mercedes-Benz

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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (1)

Mercedes-Benz 1992 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Солидный, большой авто, пользующийся еще уважением на дорогах. Редко ламается. Не дорогие запчасти и они есть, на разборе, так тем-более! Доступная, самостоятельная ремонтопригодность (и редко). Добротная шумоизоляция, великолепная плавность хода и энергопоглощающая подвеска. Дешевая цена.

Недостатки:

Большой расход топлива. Капризная топливная система KE-Jetronik на 102 дв. Не современные динамичные характеристики и вальяжная подвеска.

Комментарий:

Подойдет для рожденных в 70–90 гг., да, и, кто любит комфорт и уважение.

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