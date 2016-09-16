Топ-5 любимых моделей миллионеров и мажоров России

Рынок новых легковых автомобилей Premium и Luxury брендов в России в октябре вырос на 22%. Самой востребованной моделью стал Mercedes-Benz S-класса. Кто бы сомневался.

Объем продаж премиальных и люксовых автомобилей в России по итогам октября 2017 года составил 647 единиц, что на 22% больше, чем годом ранее (531 шт.). Всего за 10 месяцев этого года в России было зарегистрировано 6905 новых премиальных и люксовых автомобилей, рост составил 1,5% к тому же периоду прошлого года. Доля таких машин в октябре составила всего полпроцента от общего объема рынка, за 10 месяцев — 0,6%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат-Инфо» (имеются в распоряжении «За рулем»).

В пятерку самых востребованных марок премиального сегмента составили Mercedes—Benz — 222 машины было продано в октябре (+13,3%), Audi — 131 (+3%), BMW — 148 (+55,8%), Porsche — 49 (+113%) и Cadillac — 40.



В модельном ряду самых востребованных премиум-автомобилей лидирует Mercedes-Benz S-класса — седан разошелся в октябре тиражом в 217 экземпляров (+15,4%). На втором месте BMW 7-й серии — 138 машин (+15%), далее следуют Audi A5 — 95 (+48%), Cadillac XTS — 40 и Porsche Panamera — 38 (+280%).

В десятку популярных моделей месяца также вошли: Audi A8 и А7, Porsche 911, Chevrolet Camaro и Mercedes SL—класса.

Из люксовых брендов в октябре нашли своих покупателей три Ferrari GTC4 Lusso, по два автомобиля Rolls-Royce Wraith и Rolls-Royce Ghost, два Maserati Quattroporte, по одному Bentley Continental и Bentley Flying Spur, один Maserati Ghibli и один Aston Martin DB11.

В Правительстве России задумались над тем, чтобы увеличить транспортный налог для автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей. Минфин и Минпромторг сейчас обсуждают этот вопрос.

В целом же продажи автомобилей всех сегментов в октябре выросли на 17,3% и достигли 148 597 штук. Лидером рынка в прошлом месяце стала модель Kia Rio.

Фото: Mercedes-Benz