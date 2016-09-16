Volkswagen сделает два дешевых кроссовера. Для России?

На своей презентации по планам развития на южноамериканском рынке компания Volkswagen поделилась перспективами вывода на рынок новых моделей. Нам они тоже интересны, ведь во многом модельные ряды немецкой марки у нас и в Южной Америке пересекаются.

Напомним, что в начале 2018 года в Южной Америке стартуют продажи седана Virtus — суть второе поколение седана Volkswagen Polo. Правда, сроки появления модели на нашем рынке пока неизвестны: в компании говорят, что будут делиться информацией в течение следующего года.

На слайде большинство новинок представлены образно. Наибольший интерес для нас представляют два новых кроссовера, которые Volkswagen готовит для развивающихся стран. Первый из них получит имя T-Cross. Информации по этой модели крайне мало, но, по данным источников в самой компании, подлинным проходимцем эта модель не будет. Машина, как и все новые фольксвагеновские модели, будет построена на укороченной версии модульной платформы MQB A0 — той самой, на которой сделаны Polo и Virtus.

Остается предположить, что это будет немецкий вариант приподнятого хэтчбека, а его основными конкурентами у нас (если модель доедет до России) станут Lada XRAY, Renault Sandero и Kia Rio X-Line. Компактная модель с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом кузова поможет Volkswagen закрыть нишу, которая возникнет после прекращения производства модели CrossFox.

Второй кроссовер получит имя Volkswagen Tarek. По словам представителей компании, это будет компактный кроссовер, который станет конкурентом таких моделей, как Jeep Compass и Hyundai Tucson. У нас роль такой модели выполняет Tiguan, но на рынке Аргентины и Бразилии он будет представлен исключительно в семиместном исполнении. Так что до России эта модель вряд ли доберется.

Также в плане присутствуют и другие новинки, которые появятся и у нас: новые поколения Jetta и Amarok, обновленный Passat, большой кроссовер Atlas (на нашем рынке он будет продаваться под именем Teramont).

Ну а все прочие планы абсолютно точно касаются сугубо южноамериканского рынка. Так, седан Volkswagen Virtus получит заряженную версию GTI, будет обновлено несколько моделей для местного рынка.

О том, что на развивающихся рынках, в которые входит и Россия, Volkswagen сосредоточится на кроссоверах, было заявлено и во время презентации глобальных инвестиций в размере 60 млрд евро, которые концерн потратит на новые модели и технологии.

Наши коллеги из AutoBild считают, что маленький кроссовер Volkswagen может появиться и на глобальном рынке под именем T-Roc.

Фото: Imago/ТАСС, Motopress