Китайцы выпустили старый Saab вместо обещанного нового

Для тех читателей, кто не следил за печальной судьбой марки Saab, вкратце напомним хронику последних лет. Шведская компания после мучительной, но не очень продолжительной агонии обанкротилась в 2011 году, а в 2012-м часть ее активов на деньги международных инвесторов купила шведская фирма NEVS (National Electric Vehicle Sweden). В 2015 году основным собственником NEVS стал китайский промышленный холдинг NME (National Modern Energy) из Тяньцзиня, тогда же было объявлено о возрождении марки Saab и планах по созданию целого модельного ряда современных электромобилей. Первенцем должен был стать доведенный до серийной кондиции электрический седан Saab 9–3, разработанный еще шведами.
В июне этого года NEVS показала в Шанхае сильно отличающиеся от исходной модели предсерийные прототипы: седан 9–3 и кросс-универсал 9–3X. Право на использование бренда Saab китайцы к тому времени окончательно утратили, так что представленные новинки маркировались логотипом NEVS.
И вот на этой неделе в Китае, наконец-то, показали серийную версию первого электромобиля NEVS. К удивлению собравшейся на церемонии публики, он мало чем отличается от исходной шведской модели и весьма далек от нарядных июньских прототипов, которые, как теперь выяснилось, были всего лишь концептами без определенного будущего.
В серийном седане NEVS 9–3 безошибочно угадывается старый добрый Saab 9–3, китайцы лишь немного подправили ему «лицо», а в салоне установили полностью цифровой щиток приборов и новую мультимедийную систему с сенсорным экраном. Фирменный замок зажигания на центральном тоннеле уступил место двум подстаканникам. Вот, в сущности, и все новшества.
Технические характеристики электрокара официально не объявлены, но наши китайские коллеги сфотографировали табличку на кузове, из которой ясно, что электромотор машины развивает мощность 177 л.с., а батарея имеет емкость 46,2 кВт∙ч. По поводу запаса хода еще летом было объявлено, что электромобиль сможет проехать на одной зарядке примерно 300 км.
На китайский рынок NEVS 9–3 выйдет летом 2018 года, цены пока не объявлены. В первый год завод в Тяньцзине планирует выпустить 50 тысяч машин, впоследствии производительность вырастет до 220 машин в год.
Кому китайцы собираются продавать электрифицированные седаны, непонятно. Сведения на сей счет регулярно меняют. В начале 2015 года представители NEVS заявляли о том, что ее первым и самым крупным клиентом стала китайская лизинговая компания Panda New Energy, заказавшая сразу 250 тысяч электрокаров на общую сумму 12 млрд долларов. Затем появилось сообщение о получении заказа на 20 тысяч электрических седанов от китайского промышленного холдинга Volinco.
Теперь же объявлено о стратегическом партнерстве с DiDi Chuxing — «крупнейшим в мире» мобильным сервисом, предоставляющим услуги извоза. В прошлом году DiDi Chuxing поглотил китайское подразделение компании Uber. Сообщается, что NEVS будет поставлять DiDi Chuxing электромобили и совместно разрабатывать с сервисом «новые виды мобильности». О прежних партнерах в последних релизах пресс-службы NEVS не говорится ни слова...
Фото: NEVS, autohome.com.cn
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