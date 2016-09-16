Ситуация, знакомая многим: водитель поставил автомобиль в парковочном кармане у дома, а когда вернулся, оказалось, что его машина заперта другой. Хозяин просто бросил ее во дворе как попало, положив под стекло записку с телефоном. Да вот беда: в нашей истории уголок бумажки загнулся, и выезд с парковки превратился для автора видео в угадайку.

Приехал человек в гости, как говорится, не зная местного «устава», припарковался по всем правилам, а выходит, глядь — его автомобиль уже кто-то «запер». Сигнализация не работает, соседи владельца не определили, а на листке, положенном под стекло, не видна последняя цифра — уголок загнулся. Вооружившись терпением, автор видео стал перебирать цифры и наконец дозвонился до хозяина Тойоты. Попал на мужчину, тот пообещал машину переставить, в итоге во двор вышла его жена. Разговор запечатлен на видео, к сожалению, из-за присутствия ненормативной лексики его можно посмотреть только по ссылке.

Автор ролика пытается достучаться до совести владельцев автомобиля, а они вроде как искренне не понимают, чего от них добиваются.

— Почему вы так ставите автомобиль?

— Мы всегда так ставим!

— Так нельзя ставить! Вы извиниться не хотите?

— За что? Мы всегда так ставим!

Вконец взбешенный автор видео в итоге получает долгожданную свободу, и тут раздается звонок владельца Тойоты, который, как ни в чем не бывало, интересуется, когда уже «гость» наконец уедет, чтобы можно было занять освободившееся место.

Пользователи YouTube, как водится, по-разному оценили проблему. Кто-то считает, что автор — «голимая истеричка» и «раздул проблему» или что «у Антохи бомбануло))) он прав, но и людей понять можно. Реал в мск негде парковаться»﻿, а кто-то полагает, что ставить так машину нельзя и по крайней мере, создав человеку неудобства, перед ним должны были извиниться.

Самым неожиданным оказался комментарий пользователя kosmoshab: «Реновация и только она спасёт!» Вот и увидим...

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Фото: depositphotos.com