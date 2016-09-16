И целого ВАЗа мало: Николя Мор пошел на повышение

Глава АВТОВАЗа назначен операционным директором региона Евразия компании Renault. К новым обязанностям он приступит 1 января 2018 года.

Хотим успокоить всех переживающих за судьбу российского автопрома: пост президента АВТОВАЗа Николя Мор за собой сохранит, кадровых встрясок в канун Нового года на предприятии не ожидается.

Именно успехи французского топ-менеджера в управлении российским автогигантом побудили руководство Renault дать Мору новые рычаги власти, которые, хочется верить, он сможет употребить и на благо АВТОВАЗа. На посту операционного директора региона Евразия Николя Мор сменит Дени Левота (он продолжит работу в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi) и будет подчиняться непосредственно исполнительному вице-президенту и директору по производительности Groupe Renault Штефану Мюллеру, а также войдет в исполнительный комитет Renault. Вот как прокомментировал новое назначение Мора его новый начальник Мюллер:

«Увеличение объемов продаж в регионе Евразия на 24,3%, успех Renault Kaptur, Lada Vesta и Lada XRAY в России, уверенный рост наших продаж в Турции и начало восстановления АВТОВАЗа доказывают правильность стратегии, которую Дени Левот проводил в регионе, и я благодарю его за эти результаты. Я полностью доверяю Николя Мору, чей опыт позволит продолжить увеличивать вклад региона Евразия в общий успех Группы».

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи марки Renault в России за первые 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го выросли на 18% (при общем росте рынка на 11,3%), Lada нарастила продажи на 17%, Datsun — на 37%, Nissan — на 4%, Mitsubishi — на 23%.

О предшественнике Николя Мора на посту президента АВТОВАЗа — Бу Андерссоне — недавно сняли фильм под названием «Русская работа».

Фото: ИТАР-ТАСС