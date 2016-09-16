Оркестр суперкаров: две Ferrari и Bentley. Заценим!

Трое участников — не маловато ли для оркестра? Нет, если речь идет об электронной музыке и семплах, записанных на основе издаваемых автомобилями звуков.

Автомобилям не впервой участвовать в музыкальных аранжировках: например, в сентябре «За рулем» знакомил читателей с оркестром, в состав которого вошли три модели Audi, но там от машин требовалось исключительно эффектно и желательно в такт (что получалось не всегда) реветь двигателями.

Проект же австрийской студии Slashlife Production, занимающейся фото- и видеосъемками, куда более изобретательный: они разобрали на семплы все издаваемые спорткарами Bentley Continental GT Speed, Ferrari F12 N-Largo и Ferrari 430 Scuderia звуки, какие только смогли записать. В ход помимо рева двигателей пошли хлопки перчаточных ящиков, щелчки выключателей на приборной панели, издаваемые при закрывании дверей шлепки, характерный треск при затягивании ручника, жужжание электромоторчиков регулировок кресел и тому подобные мелочи. В результате в распоряжении авторов оказалась палитра разнообразных звуков, из которых они на компьютере записали музыкальный трек в стиле электро.

Полную версию трека Supercar_Orchestra можно послушать и скачать на музыкальном сервисе SoundCloud.

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Фото, видео: Slashlife Production