Ford обнаружил в Транзитах небезопасные ремни — объявлен отзыв

На внеплановый ремонт предстоит отправиться коммерческим автомобилям семейства Transit, произведенным в период с октября 2014 года по 5 июля 2017 года и реализованным в России официальными дилерами. На них необходимо проверить ремень безопасности переднего пассажира.

Ford Transit
Ford Transit

Ford > Transit

Последние объявленные Фордом в России отзывные кампании так или иначе связаны с проблемами с безопасностью автомобилей. В октябре на сервис призывали седаны Mondeo из-за дающего сбои электромеханического стояночного тормоза, а в сентябре дефектные активаторы боковых и коленных подушек безопасности были обнаружены на кроссоверах Kuga.

Нынешний же отзыв затрагивает 13 129 Транзитов, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание проблемы:

«Причиной отзыва является возможность установки на некоторых автомобилях Ford Transit не соответствующего требованиям ремня безопасности переднего пассажирского сиденья. Ремень безопасности, не соответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения».

Механикам авторизированных сервисных центров предстоит осмотреть ярлык с номером ремня безопасности переднего пассажира на каждом подлежащем отзыву Транзите и при обнаружении несоответствия установить новый ремень. Все работы для владельцев машин будут производиться бесплатно.

Фото: Ford

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