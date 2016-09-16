Последние объявленные Фордом в России отзывные кампании так или иначе связаны с проблемами с безопасностью автомобилей. В октябре на сервис призывали седаны Mondeo из-за дающего сбои электромеханического стояночного тормоза, а в сентябре дефектные активаторы боковых и коленных подушек безопасности были обнаружены на кроссоверах Kuga.
Нынешний же отзыв затрагивает 13 129 Транзитов, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание проблемы:
«Причиной отзыва является возможность установки на некоторых автомобилях Ford Transit не соответствующего требованиям ремня безопасности переднего пассажирского сиденья. Ремень безопасности, не соответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения».
Механикам авторизированных сервисных центров предстоит осмотреть ярлык с номером ремня безопасности переднего пассажира на каждом подлежащем отзыву Транзите и при обнаружении несоответствия установить новый ремень. Все работы для владельцев машин будут производиться бесплатно.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Ford
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