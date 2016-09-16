В ДТП с участием микроавтобуса и легковушки пострадали 14 человек

Сегодня около 8 часов утра на 21-м километре автодороги Кемерово — Елыкаево — Старочервово столкнулись Хендай Солярис и микроавтобус Луидор, в котором находились работники дома-интерната для престарелых и инвалидов.
ДТП, по предварительным данным, произошло из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу, сообщило ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.
По данным полиции, в результате аварии пострадали 16 человек — оба водителя транспортных средств и 14 пассажиров микроавтобуса. Люди были оперативно доставлены в местную больницу, где выяснилось, что два человека находятся в тяжелом состоянии, 10 — в состоянии средней степени тяжести, еще двое с легкими травмами отпущены домой.
На месте происшествия работали спасатели кемеровского пожарно-спасательного гарнизона МЧС, к ликвидации последствий случившегося привлечено 40 человек и 7 единиц техники. Полицейские устанавливают детали аварии и степень вины каждого из водителей.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обещал оказать пострадавшим материальную помощь.
- С наступлением зимы и, как следствие, неблагоприятных погодных условий аварии с участием общественного транспорта участились. Совсем недавно, в конце ноября, в Тюмени столкнулись грузовик и рейсовый автобус, пострадало 14 человек.
- Мощный снегопад, приведший к образованию гололеда, стал причиной массовых аварий во Владивостоке, движение транспорта было парализовано.
Фото: depositphotos.com, пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
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