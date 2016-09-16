Круче, чем было: Ford возрождает две легендарные модели

Компания Ford начала обратный отсчет до премьеры возрожденного внедорожника Bronco. Практически одновременно, в течение съемок рекламного ролика был сфотографирован необычный Mustang.

Американское отделение Ford на своем сайте в разделе «Будущие автомобили» создало страницу, посвященную одной из самых ожидаемых премьер — возрожденному внедорожнику Bronco. Никакой информации об автомобиле там нет, в Форде лишь намекнули на машину фразой «Еще круче, чем было. Легендарный Ford Bronco». Как и ожидалось, новый Bronco представят в 2020 году.

В компании Ford хранят все подробности о новом Бронко под семью печатями тайны. Известно лишь, что внедорожник будут производить на заводе компании в Мичигане. Вначале появились слухи, что машину построят на базе рамного внедорожника Everest, который Ford продает в Азии (там он конкурирует с Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport). Но в «голубом овале» опровергли эту информацию, заявив, что машина будет «самобытной».

Считалось, что новое поколение Bronco будет похоже на одноименный концепт 2004 года. Но в Ford говорят, что дизайн полностью переработают.

Никаких сомнений в том, что новый Bronco станет рамным автомобилем с большим внедорожным потенциалом, нет — модель планируется как прямой конкурент Jeep Wrangler. А вот будет ли он, как и предок, выпускаться в трехдверном варианте — еще большой вопрос. Интерес к таким автомобилям падает, продажи того же Wrangler это наглядно показывают: четырехдверные машины продаются куда лучше двухдверок.

На странице отмечается, что новый Ford Bronco станет глобальной моделью компании, то есть будет продаваться по всему миру. Только не нужно радоваться раньше времени — у нас машина может и не появиться, ведь не появился у нас глобальный (и обещанный для России тоже) Ford Mustang.

Ford Mustang

Кстати о последнем. Ford готовит спецверсию этой модели — машину, которая создается в честь легендарного фастбэка Мустанга GT390 1968 года выпуска. Этот автомобиль сыграл одну из главных ролей в фильме «Буллит». Как и классический автомобиль из фильма, машина, которую удалось сфотографировать во время рекламной съемки, окрашена в зеленый Dark Highland Green. Этот цвет для обычного Форда Mustang не предлагается. Также у машины отсутствует заднее антикрыло и установлены эксклюзивные диски. В профиль он ничем не отличается от обычного купе Mustang. Возможно, особую версию представят уже в январе на автосалоне в Детройте.

Jeep недавно рассекретил новое поколение Wrangler, главного конкурента Bronco.

Увидеть эволюцию Ford Mustang на видео можно всего за две минуты.

Фото: Ford, IMDB, IFCAR, Mustang6g.com