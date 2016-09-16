Когда владелец седана Toyota Chaser получил штраф за перевозку детей без автокресла, он страшно удивился. Своих детей у него никогда не было, да и чужих он не перевозил. Но когда из-за накопившихся штрафов у него заблокировали карточку, стало совсем не до шуток.

Житель Омска приобрел Тойоту Чайзер три года назад и через некоторое время получил штраф из Новосибирска за перевозку детей без автокресла. Он обратился в ГИБДД Омска и Новосибирска с просьбой разобраться в проблеме. Через месяц его уведомили, что нашли двойника — автомобиль той же модели и с такими же номерами.

Однако в 2017 году из-за накопившихся неоплаченных штрафов банковскую карту омича арестовали судебные приставы. Мужчина вновь написал заявления в ГИБДД и прокуратуру, а затем обратился в один из новосибирских автоклубов с просьбой помочь вычислить двойника, сообщает НГС.Омск. Ему помогли, бедолаге даже удалось связаться с автовладельцем. Выяснилось, что тот обменял свою Мазду на Тойоту без документов и уже «на номерах». Омич посоветовал сдать номера в ГИБДД, поскольку он уже передал инспекторам информацию. Но тот не послушал и продолжил ездить и нарушать.

В итоге автомобиль-«двойник» арестовали, а штрафы с омского автовладельца списали.

Нередко ошибаются и видеокамеры, и чтобы доказать свою невиновность, автовладельцам приходится выстаивать в очередях. Причем случаи бывают просто анекдотичные, некоторые из них наш автор собрал в своем материале.

В столице скоро функции по оформлению штрафов передадут от ГИБДД мэрии. Это всего лишь дело времени, законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Есть опасения, что ко второму чтению эту идею могут распространить и на другие регионы.

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