Русская неотложка в Швеции, русские врачи… Что там происходит?

Накануне шведский сегмент соцсетей буквально взорвал снимок, сделанный в Стокгольме. На фотографии — российская машина скорой медицинской помощи с питерскими номерами, а рядом с машиной на тротуаре наши врачи оказывают кому-то помощь.

Местные издания тут же сделали запросы в местную службу спасения и полицию, но и там никто не сумел ответить на вопрос «Какого черта русские спасают кому-то жизнь в нашей Швеции?». Некоторые пользователи даже высказали предположение, что так русские секретно эвакуируют кого-то из российского посольства.

Все оказалось проще. Как выяснила местная пресса, российский автомобиль, принадлежащий частной компании «Петербургская неотложка», выполнял коммерческий заказ: его в Швецию направила страховая компания забрать больного из местной больницы и перевезти на родину. По дороге к парому экипаж заблудился и заехал в район Седермалье, где был остановлен случайными прохожими — те попросили помочь человеку, у которого прямо на улице случился припадок. Естественно, российские врачи помощь оказали, дождались прибытия шведских коллег и поехали дальше.

Затем врачей разыскали и наши журналисты, подтвердив информацию шведов. «Гражданин России, находившийся в командировке, получил в Швеции травму. После того как миновал острый период лечения, врачи разрешили ему вернуться в Россию для продолжения лечения. И мы по запросу страховой компании вывозили пациента из Швеции. Когда машина проезжала по Стокгольму, то, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо. Наши медики оказали ему первую помощь до приезда коллег из Швеции», — рассказал главврач «Петербургской неотложки» Михаил Джалгония агентству РИА «Новости».

Однако жители Швеции в комментариях под публикациями на различных сайтах продолжают строить теории заговора. Некоторые заходят так далеко, что говорят уже о том, что так Россия готовится захватить их страну, проводя аналогию между врачами и «зелеными человечками» в Крыму. И лишь немногие думают о хорошем и надеются на то, что шведские врачи, окажись они в России, точно так же придут на помощь тому, кому внезапно понадобится их помощь.

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Фото: Twitter/ Mans Jonasson