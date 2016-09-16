Road to Hell: автомобилисты Лос-Анджелеса выкладывают в Сеть шокирующие видео пожара

Охваченные огнем пейзажи Калифорнии напоминают Мордор или преисподнюю, но сообщений о пострадавших пока немного. Известно, что в результате спровоцированного стихией ДТП погиб один человек.
Пожар разгорелся в начале этой недели в округе Вентура, ветер и засуха способствовали его распространению. Из потенциально опасных районов эвакуированы более 200 тысяч человек, порядка 15 тысяч домохозяйств остались без электричества.
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Фото: AP/TASS
Видео: YouTube
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