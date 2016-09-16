Road to Hell: автомобилисты Лос-Анджелеса выкладывают в Сеть шокирующие видео пожара

Власти американского штата Калифорния объявили чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелеса из-за обширных лесных пожаров. Огнем охвачены порядка 50 тысяч гектаров территорий, из-за чего дороги в некоторых районах превратились в настоящий ад.

Охваченные огнем пейзажи Калифорнии напоминают Мордор или преисподнюю, но сообщений о пострадавших пока немного. Известно, что в результате спровоцированного стихией ДТП погиб один человек.

Пожар разгорелся в начале этой недели в округе Вентура, ветер и засуха способствовали его распространению. Из потенциально опасных районов эвакуированы более 200 тысяч человек, порядка 15 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Фото: AP/TASS

Видео: YouTube

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