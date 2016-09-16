Очень быстрая «Почта России»: лучших водителей определят на треке

Весь год отборочные соревнования устраивались в регионах при поддержке профсоюза работников связи. Водители (всего их 17 тысяч в «Почте России») проходили два испытания: теоретическое и практическое. Естественно, в первой части проверялись их знания правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи и устройства автомобиля.
Практические соревнования — на площадке. Там водителям предстояло пройти как стандартные упражнения, такие как «змейка» или «заезд в гараж», так и специально придуманные — например, остановиться прямо напротив почтового ящика и опустить в него конверт не выходя из кабины.
«От навыков и подготовки этих людей зависит скорость и качество оказания наших услуг. Подобные соревнования позволяют не только выявить сильнейшего, но и повысить квалификацию водителя, что, несомненно, скажется на показателях работы и соблюдении правил безопасности дорожного движения», — говорит председатель профсоюзной организации работников связи Татарстана Раиса Беседина.
По итогам региональных этапов в финале в Сочи сразятся 10 лучших водителей. Помимо соревновательной части гостей и участников ждут парад почтовой техники и шоу-программа.
Фото: «Группа ГАЗ»
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