И снова дефекты! Их нашли на двух моделях Nissan в России

Российское отделение Nissan объявило отзыв сразу двух моделей на российском рынке, причем дефекты у них разные.

В уведомлении, которое компания направила в адрес Росстандарта, говорится о том, что первая сервисная кампания организована в отношении кроссоверов Nissan Qashqai, которые были собраны с 28 сентября 2015 года по 19 июля 2016 года. Всего таких автомобилей почти 14 тысяч (13 945).

В ходе внутренней проверки в Nissan выявили неверное расположение проводов электрического разъема в передней боковой панели. Из-за этого он может соприкасаться с напольным покрытием, откуда влага будет проникать в разъем. В Nissan говорят о том, что это может привести к короткому замыканию и коррозии контактов разъема. Как итог — выход из строя одной из клавиш электростеклоподъемника.

На машинах изменят форму коврового напольного покрытия, а также проведут проверку и, при необходимости, ремонт разъема проводки передней боковой панели.

Второй отзыв касается 10 226 компактвэнов Nissan Note предыдущего поколения, которые были произведены с 30 августа 2005 года по 22 января 2007-го. Эти машины отзывают по уже ставшей до боли всем известной причине — дефектные подушки безопасности фирмы Takata. На всех автомобилях заменят газогенераторы подушек.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Nissan