Пришедшая из-за границы услуга «каршеринг» постепенно стала обычным явлением в жизни россиян. Лучше других о ней знают жители Москвы и Санкт-Петербурга, где она активно развивается. Но на подходе и другие города-миллионники, куда также нацелились каршеринговые компании.

Каршеринг — это краткосрочная аренда автомобиля с поминутной тарификацией. Особенностью услуги является то, что регистрация в системе, как и собственно доступ в автомобиль происходит, как правило, с мобильного устройства (смартфона). Все легко и просто — нужно только выбрать в смартфоне каршеринговую компанию, понравившийся автомобиль, припаркованный неподалеку, попасть в него, съездить по делам и оставить его в городе в любом месте.

«За рулем» и аналитическое агентство «Автостат» решили узнать, как россияне относятся к этому сервису. С 1 по 6 декабря 2017 года был проведен совместный опрос, в котором приняло участие 2,4 тыс. человек.

Как показали его итоги, 38% респондентов знают про каршеринг, но пока им не пользовались. Каждый пятый (18,8%) опрошенный и не собирается этого делать, а каждый шестой (16,6%) вовсе не знает о подобной услуге.

Более 20% участвовавших в исследовании проживают в городах, где нет услуг каршеринга. Но здесь доминируют те, кто не стал бы им пользоваться (13,5%). Соответственно тех, кто воспользовался бы такой услугой, всего лишь 7,7%. Впрочем, наш опрос зафиксировал и таких респондентов, кто пользовался каршерингом, — их набралось 5,4% от общего количества. И здесь преимущество уже на стороне тех, кто остался доволен услугой (3,9% от общего количества опрошенных), не понравилась она 1,5% опрошенных.

В целом же можно резюмировать, что почти половина (49,6%) участников нашего опроса высказали заинтересованность в услуге.

Комментирует генеральный директор сервиса каршеринга «Делимобиль» Леонид Сысоев:

— Понятно, что сегодня каршеринговые сервисы только начинают выходить в регионы, и их жители еще просто не получили возможности попробовать и оценить преимущества поминутной аренды, поэтому по стране в целом многие о них знают, но мало кто пользовался. Точно можно сказать, что уже «распробовали» каршеринг москвичи — по данным Департамента транспорта Москвы, сегодня более 300 тысяч человек в Москве постоянно пользуются его услугами. Всего в столице более 3500 автомобилей с поминутной арендой, и по темпам роста автопарка каршеринга Москва занимает первое место в мире. При этом даже этот рынок еще не насыщен — Департамент транспорта оценивает его емкость в 15 тысяч автомобилей.

По нашему опыту, целевая аудитория каршеринга — это, в первую очередь, современные жители городов-миллионников, которые ценят свое время и деньги. Среди наших пользователей 80% — мужчин, их средний возраст 25–45 лет, чаще это специалисты и руководители среднего звена, 60% имеют свой автомобиль и 30% готовы от него отказаться в пользу каршеринговых сервисов. Больше всего наши клиенты ценят близость автомобилей в момент необходимости, возможность водить его самостоятельно и быть свободным в перемещении, а также экономию по сравнению с владением личным транспортом или использованием такси.

Для потребителей ключевыми преимуществами являются низкая стоимость и комфортные условия поездки, отсутствие затрат на бензин и парковку, а также обслуживание и содержание автомобиля. В современном мегаполисе даже припарковать на длительное время машину непросто и недешево. Недостатками могут быть сложности с поиском машины в непосредственной близости, особенно в спальных районах, а также неготовность пользователей к правилам сервиса — например, необходимости осмотра автомобиля или уборки салона за собой после поездки. Но и то, и другое со временем проходит — машин становится все больше, а пользователи привыкают.

Что касается стоимости аренды, то с ростом количества игроков на рынке она будет падать — только в Москве этой осенью появилось 6 новых сервисов (Carenda, EasyRide, «Карусель», Carlion, Lifcar и CAR4YOU), и еще несколько компаний объявили о запуске в регионах. Будет расширяться и ассортимент автомобилей, например, весьма вероятно, что появятся полугрузовые каршеринги для поездок в магазин. Что касается тенденций, то есть, например, движение рынка в сторону усиления контроля за пользователями каршерингов. Рост популярности сервиса вызвал приток проблемных водителей, нарушающих ПДД и внутренние правила каршерингов, портящих машины и т.д. Уже используются черные списки таких клиентов, а также вводится контроль соблюдения водителями скоростного режима. На очереди — общий контроль стиля вождения на основе механизмов страховой телематики, а также датчики табачного дыма в салоне.

За последние несколько лет мы увидели стремительный рост популярности и востребованности каршеринга, и я полагаю, что его потенциал в России огромен. Но в первую очередь каршеринг будет развиваться в городах-миллионниках. За пределами мегаполисов, где проблемы содержания личного автомобиля не так велики и такси довольно дешево, а сам автомобиль до сих пор является признаком статуса, распространение каршеринга идет пока не слишком быстро.

Кроме того, одной из важнейших причин успеха поминутной аренды стало стремительное усложнение городов. Рост численности населения и увеличение транспортных потоков, введение платных парковок, рост стоимости топлива, транспортных налогов и страховки постепенно приводят к тому, что владеть автомобилем становится неудобно и невыгодно. Но в ряде случаев автомобиль все-таки нужен, и тут каршеринг выручает.

Ну и нельзя забывать, что в Москве крайне важным фактором стала поддержка поминутной аренды автомобилей правительством города, которое прилагает большие усилия к развитию каршеринговой инфраструктуры и в рамках проекта «Московский каршеринг» предоставляет арендным машинам парковочные льготы, а также ввело субсидии для каршеринговых компаний. Но даже в Москве пока проникновение каршеринга в 2–3 раза ниже европейского уровня. По данным прошлого года, количество машин на 100 тысяч населения в Москве составляло 0,22 против 0,41 в Риме, 0,66 — в Берлине и 1,16 — в Милане.

Ключевые причины развития каршеринга в России и других странах схожи — рост стоимости владения автомобилем и дороговизна такси. С точки зрения пользователя, большой разницы между европейскими и российскими каршерингами нет. Разве что европейские каршеринги чаще имеют клубную бизнес-модель и вступительный взнос в 20–50 евро в качестве платы за обработку документов. С точки зрения бизнеса, разница есть в стоимости такси, которое является основным конкурентом поминутной аренды. В европейских городах она в 3–4 раза выше, чем в Москве, что дает возможность каршерингам иметь более высокие цены и больше зарабатывать.

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Фото: АГН «Москва»