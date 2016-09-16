АВТОВАЗ с 19 декабря по 9 января приостановит конвейер

Дни простоя на всех трех нитках конвейера Волжского автозавода будут введены вплоть до новогодних праздников, это следует из приказа по компании о работе в декабре. А новогодние каникулы в России продлятся по 8 января включительно.

На сборочно-кузовном производстве (выпуск Lada Priora и Lada 4X4) простой продлится с 22 по 31 декабря; на СКП Kalina (Lada Kalina, Granta и автомобили Datsun) — с 28 по 31 декабря. На линии B0 (Lada XRAY, Lada Largus, а также Renault Logan, Renault Stepway, Nissan Almera) простой будет введен с 19 по 31 декабря, за исключением выпуска кузовов L52 (Oran) для завода Renault в Алжире. Для последних перерыв установлен с 23 по 31 декабря, при этом в первые три субботы декабря будут введены дополнительные дневные смены, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на копию приказа.

В прошлом декабре предприятие также приостанавливало конвейер до новогодних праздников и возобновило производство 9 января 2017 года. С 29 апреля по 9 мая АВТОВАЗ уходил в корпоративный отпуск и праздники, а с 24 июля по 13 августа длился летний корпоративный отпуск.

С февраля этого года предприятие работает в режиме 5 дней в неделю, до этого четыре месяца подряд действовал сокращенный график.

Немецкий дилер АВТОВАЗа показал новые автомобили Lada на выставке тюнинга в Эссене. Немцы нашли недостатки в наших машинах, но отметили, что в целом они выглядят вполне современно.

Глава АВТОВАЗа Николя Мор пользуется авторитетом у начальства. Так, с января следующего года он вступит в обязанности операционного директора региона Евразия компании Renault.

Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС