25 новых моделей BMW: только на «батарейках»

Какова главная техническая характеристика электромобиля или подзаряжаемого от внешнего источника гибрида? Конечно, емкость тяговой АКБ! Батарейки грядущих «зеленых» моделей фирмы BMW будут делиться по этому параметру на три группы: 30е — с емкостью 60 кВт·ч (приблизительный запас на одной зарядке — 450 км), 40е — с емкостью 90 кВт·ч (550 км на одной зарядке), 50е — с емкостью 120 кВт·ч (700 км на одной зарядке).
Используемые в этих батарейках ячейки будут двух типов: низкие (для легковушек и спорткаров) и высокие (для кроссоверов). Разработкой ячеек займется фирменный центр развития технологий аккумуляторных батарей в Мюнхене — его строительство началось в ноябре этого года, работать он начнет в 2019 году.
Силовых установок к производству планируется пять. Четыре из них — полностью электрические, обозначенные как размеры верхней одежды: S — мощностью 100 кВт (136 л.с.), М — 190 кВт (258 л.с.), L — 250 кВт (340 л.с.), XL — свыше 300 кВт (408 л.с.). Каждый электромотор будет представлять собой единый компактный модуль, включающий в себя редуктор и блок силовой электроники. Наиболее энерговооруженным электрокарам полагаются три двигателя (один на передней оси, два на задней).
Особняком идет гибридной модуль P2-PHEV, в состав которого входит также автоматическая коробка передач, а мощность электродвигателя ограничена на уровне 150 кВт (204 л.с.). Гибридный модуль, разумеется, предполагает стыковку с двигателем внутреннего сгорания.
Платформы у большинства «зеленых» новинок тоже модульного типа, они не имеют с нынешними BMW i3 и i8 ничего общего уже потому, что в кузовах этих моделей ставка была сделана на углепластик, но добиться, как изначально планировалось, существенного удешевления его производства так и не удалось. Модульный принцип, кроме того, позволит с минимальными трудозатратами получать автомобили с передним, задним или полным приводом.
Тем не менее как минимум одна из 25 заявленных новинок — старого образца: это представленный в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе гибридный спорткар BMW i8 Roadster, он поступит в продажу весной следующего года, в том числе в России. Пережило модернизацию и купе i8 (за первые три квартала 2017 года в нашей стране реализовано лишь 11 экземпляров этой модели). Емкость тяговой АКБ выросла с 7,1 до 11,6 кВт∙ч, совокупная мощность силовой установки — с 362 до 374 л.с., запас хода на электротяге — с 37 до 55 км.
Первым же полностью новым электромобилем баварской фирмы станет анонсированный в августе этого года электрический хэтчбек Mini — его производство начнется в 2019 году.
В 2020 году свет увидит электрический кроссовер BMW X3, в 2021-м — некий беспилотный электромобиль iNext.
После 2021 года у BMW, судя по представленному графику выхода новых моделей, будет «одно сплошное электричество». Под одним из покрывал на картинке — полностью электрический Rolls-Royce, а вот модели BMW с литерой M будут гибридными — их потенциальные покупатели по-прежнему хотят слышать олдскульный рев ДВС.
- В октябре электромобили BMW i3 пополнили парк одного из московских операторов каршеринга.
- В сентябре фирма BMW показала на Франкфуртском автосалоне концепткар i Vision Dynamics, который в будущем превратится в серийный среднеразмерный электрический седан.
Фото, инфографика: BMW
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