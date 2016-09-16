Правительство России готовится к проведению масштабной реформы в области обязательного технического смотра автомобилей. Минэкономразвития начало процедуру общественной оценки работы действия закона «О техническом осмотре», который появился в 2012 году. После этого ведомства приступят к его изменению.

Оценка фактического воздействия (ОФВ) проводится на сайте regulations.gov.ru и является формальной процедурой для того, чтобы приступить к масштабным изменениям в законодательстве. Изменится сам закон о техосмотре, поправки будут внесены в КоАП России, Уголовный кодекс, другие законы и нормативно-правовые акты.

Напомним, что с 2012 года были отменены штрафы за отсутствие талона обязательного техосмотра, сам процесс был передан в руки частных операторов, которые выдают диагностические карты. Именно они являются основанием для заключения договора ОСАГО.

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Собственно, беспорядок с выдачей диагностических карт и подтолкнул правительство России к очередной реформе обязательного техосмотра. Около четверти российских водителей просто покупают диагностическую карту (как раньше покупали талон техосмотра). Причем сегодня им даже не нужно приезжать на Пункты инструментального контроля или встречаться с посредниками у метро — диагностическая карта не является бланком строгой отчетности. Многие попросту перечисляют деньги на счет недобросовестным операторам, те вносят данные в Единую автоматизированную информационную систему по техосмотру (ЕАИСТО) и присылают диагностическую карту по электронной почте. Страховщики же видят наличие карты в базе ЕАИСТО и оформляют полис, так как отказать при наличии таких данных в заключении договора «автогражданки» они не могут.

В ГИБДД утверждают, что только за десять месяцев этого года количество ДТП из-за неисправных машин выросло на 16,5%. А в Минэкономразвития говорят, что за последние пять лет число фактически проведенных техосмотров сократилось на 20–33%. По данным союза операторов ТО «Техэксперт», всего около 20% российских автовладельцев предоставляют машину на осмотр.

В Минэкономразвития подготовили целый пакет поправок. Планируется вернуть штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр (800 руб.), процедура прохождения ТО будет фиксироваться фото- и видеокамерами, а контроль над техосмотром передадут Ространснадзору. Последняя инициатива, как пишет «КоммерсантЪ», уже раскритикована самими операторами техосмотра: по их мнению, ведомство не в силах справиться даже с текущими обязанностями, например надзором в сфере пассажирских перевозок. А кадровый и бюджетный дефицит в Ространснадзоре приведет к росту коррупции: выездные проверки будут проводиться исключительно в рамках недобросовестной борьбы на рынке.

Любопытно и то, что машины, проходящие обязательное ТО, уже снимали на камеры, когда функции оператора выполняла ГИБДД. Тогда за деньги можно было проехать под камерами на любой способной передвигаться самостоятельно машине, но, естественно, никакой контроль транспортного средства не проводился. Причем за деньги можно было пройти обязательный техосмотр и на тонированной машине: инспектор просто просил опустить стекла перед проездом под камерами.

В июле Минпромторг предложил дополнить регламент техосмотра с учетом особенностей конструкции гибридных автомобилей и электромобилей.

Средний возраст легкового автомобиля в России, согласно статистике, достиг 12,5 лет.

Фото: Елена Пальм/ТАСС