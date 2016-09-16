В последнее время российских мажоров, выкладывающих видео своего поведения на дорогах общественного пользования, стали все чаще привлекать к административной ответственности. Однако очередным видео они продемонстрировали, что на законы им по-прежнему наплевать.

Похоже, московская золотая молодежь решила продемонстрировать публике, что никакие штрафы ее не пугают. На видео, которое появилось в Инстаграме majorka_777, водитель на Дорогомиловской улице в Москве вначале объезжает остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили по встречке, затем возвращается на свою сторону, создает там опасную ситуацию на перекрестке, а в итоге пересекает дорогу по всей ее ширине и выезжает на тротуар. Причем сделано видео не глубокой ночью, а вечером, когда улицы города загружены транспортом и пешеходами.

Интересно, что «геройства» очередного автохулигана не оценили даже в самом Инстаграме. «Борщить надо в меру», «Борзяночки хлебнул малька», «Больше нечем себя проявить. Не уверенный бедолага в себе. Только вот так кататься по дурному».

Сам автор записи в комментариях гордо сообщает, что права у него не отберут, так как он и так уже 3,5 года ездит без водительского удостоверения. Судя по всему, он из Чечни, потому что некоторые из комментаторов предложили не писать на таких, как он, заявления в полицию, а «Кадырову в директ надо почаще его видосы кидать! Пусть почитает, как его земляки общаются и ведут себя!» (сохранены орфография и стилистика автора).

Российская золотая молодежь начала отжигать и за границей: на Лазурном берегу девушки из России проехались по пешеходной зоне, а на еще одном видео по встречке машина движется в американском Нью-Йорке.

С другими материалами на тему б еспредела мажоров на дорогах можно ознакомиться здесь .

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Видео: YouTube