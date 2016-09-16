Седаны Volkswagen Polo перестали заводиться

Российское отделение Volkswagen объявило о масштабной сервисной кампании в отношении седанов Polo, которые для нашего рынка собираются на калужском заводе автопроизводителя.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Volkswagen Polo считается довольно надежным автомобилем. Это косвенно можно подтвердить и тем, что компания впервые отзывает эту модель по причине выявленного заводского брака. Больше всего удивляет количество автомобилей, которые подпали под сервисную кампанию — их 30 777 штук.

Все седаны были проданы с 2015 по 2017 год, то есть отзыв касается примерно трети всех реализованных «полуседанов». В уведомлении, которое компания направила в Росстандарт, говорится о том, что причиной отзыва стала недостаточная длина провода втягивающего реле стартера. Что может привести к невозможности пуска двигателя.

На сервисных станциях дилеров на отзываемых автомобилях проверят состояние провода и при необходимости произведут ремонт и его замену. Естественно, все работы будут бесплатными для автовладельцев.

С владельцами автомобилей, которые подпали под сервисную кампанию, дилеры свяжутся по телефону или почте. Если вы не хотите ждать, то узнать, попал ли автомобиль под отзыв, можно по списку с VIN-кодами (pdf-файл).

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Polo (8)

Volkswagen 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Внешний вид, классный салон, комфорт.

Недостатки:

Не обнаружил.

Комментарий:

Купил машину в прошлом году. Движок — 110 л.с., 1,6 л, с автоматом. Взял в кредит, сейчас расплатился досрочно. Подавать пока не планирую, все устраивает. Езжу я неспешно, движка в паре с автоматом (у меня 6-ступенчатый Aisin) хватает «за глаза». Сама коробка переключается плавно без рывков. Сало...

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