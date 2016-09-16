Седаны Volkswagen Polo перестали заводиться

Российское отделение Volkswagen объявило о масштабной сервисной кампании в отношении седанов Polo, которые для нашего рынка собираются на калужском заводе автопроизводителя.

Volkswagen Polo считается довольно надежным автомобилем. Это косвенно можно подтвердить и тем, что компания впервые отзывает эту модель по причине выявленного заводского брака. Больше всего удивляет количество автомобилей, которые подпали под сервисную кампанию — их 30 777 штук.

Все седаны были проданы с 2015 по 2017 год, то есть отзыв касается примерно трети всех реализованных «полуседанов». В уведомлении, которое компания направила в Росстандарт, говорится о том, что причиной отзыва стала недостаточная длина провода втягивающего реле стартера. Что может привести к невозможности пуска двигателя.

На сервисных станциях дилеров на отзываемых автомобилях проверят состояние провода и при необходимости произведут ремонт и его замену. Естественно, все работы будут бесплатными для автовладельцев.

С владельцами автомобилей, которые подпали под сервисную кампанию, дилеры свяжутся по телефону или почте. Если вы не хотите ждать, то узнать, попал ли автомобиль под отзыв, можно по списку с VIN-кодами (pdf-файл).

На редакционном Volkswagen Polo 2010 года возникали проблемы, но ни одна из них не касалась невозможности запустить двигатель.

Недавно Volkswagen представил седан Virtus, который со временем переродится в Polo второго поколения.

Фото: Volkswagen