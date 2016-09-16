Стоять не будем: теперь один транспондер для всех платных дорог

С 15 января будущего года автовладельцы получат возможность расплатиться с помощью любого транспондера на каждой платной автотрассе нашей страны.

Несколько операторов коммерческих дорог, наконец, согласились объединить платежные системы, и теперь водители смогут пользоваться одним устройством (транспондером) для оплаты проезда по всем платным магистралям. Раньше системы не совпадали, и предназначенный для определенной дороги аппарат на другой уже не работал.

«Мы шли к этому три года, объединив разных операторов, разные системы платежей. Более того, новые операторы будут присоединяться к единой системе, это очень большая работа, выполненная в рекордно короткие сроки», — заявил по итогам подписания соглашения председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.

Новость особенно порадует транспортные компании: не так уж много найдется автомобилистов-частников, которые ездят сразу по нескольким платным трассам. А вот парки коммерческих автомобилей теперь можно снабжать любыми транспондерами, лишних денег тратить не придется.

Эдуард Миронов, старший менеджер по закупкам транспортных услуг FM Logistic отмечает, что грузоперевозчики с радостью восприняли новость о создании единого транспондера. Так, например, для доставки грузов из СЗФО в Москву можно использовать разные дороги, в том числе А-181 «Скандинавия», ЗСД (Западный Скоростной Диаметр), М-10 «Россия» и введенные в эксплуатацию участки М-11 (обход «Вышний Волочек» и головной участок 15–58 км) — расстояние составит 900 км.