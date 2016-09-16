Стоять не будем: теперь один транспондер для всех платных дорог

Несколько операторов коммерческих дорог, наконец, согласились объединить платежные системы, и теперь водители смогут пользоваться одним устройством (транспондером) для оплаты проезда по всем платным магистралям. Раньше системы не совпадали, и предназначенный для определенной дороги аппарат на другой уже не работал.
«Мы шли к этому три года, объединив разных операторов, разные системы платежей. Более того, новые операторы будут присоединяться к единой системе, это очень большая работа, выполненная в рекордно короткие сроки», — заявил по итогам подписания соглашения председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.
Новость особенно порадует транспортные компании: не так уж много найдется автомобилистов-частников, которые ездят сразу по нескольким платным трассам. А вот парки коммерческих автомобилей теперь можно снабжать любыми транспондерами, лишних денег тратить не придется.
Эдуард Миронов, старший менеджер по закупкам транспортных услуг FM Logistic отмечает, что грузоперевозчики с радостью восприняли новость о создании единого транспондера. Так, например, для доставки грузов из СЗФО в Москву можно использовать разные дороги, в том числе А-181 «Скандинавия», ЗСД (Западный Скоростной Диаметр), М-10 «Россия» и введенные в эксплуатацию участки М-11 (обход «Вышний Волочек» и головной участок 15–58 км) — расстояние составит 900 км.
«Стоимость проезда без транспондера будет около 3050 р. (платные участки — 1850 руб. и „Платон“ — 1200 руб.). При использовании транспондера — 2650 руб. (Платные участки — 1450 руб. и „Платон“ — 1200 руб.). Экономия составит 400 руб. прямых затрат с рейса в одну сторону, в месяц на 1 ТС получится до 12 000 руб. экономии на плече Москва-Санкт-Петербург-Каменногорск-Москва. При использовании на данном направлении всего лишь 40 транспортных средств, экономия на проезде по платным дорогам с транспондером приблизится к полумиллиону рублей в месяц. Кроме этого, платные дороги имеют хорошее покрытие и минимум по две полосы движения в каждую сторону. Это снижает расход топлива, увеличивает среднюю скорость движения, при этом практически исключая порчу груза. Комфортабельные места общего пользования и места для стоянки, отсутствие необходимости постоянных обгонов тихоходных ТС и возможность не останавливаться на пунктах взимания платы, а лишь снижать скорость — все это благоприятно сказывается на самочувствии водителя», — отмечает он.
Напомним, транспондер — это устройство, которое устанавливается на лобовое стекло автомобиля и позволяет машине без остановки проехать через пункты взимания платы, необходимо лишь держать скорость не выше 20 км в час. Деньги при этом списываются со счета автоматически, кроме того устройство позволяет экономить, учитывая действующие на данной дороге в определенное время скидки.
Последний платный участок, который присоединился к объединенной системе, стал Северный обход Одинцова. Платные участки есть на трассах М-4 «Дон» (21–221 км, 227–633 км), М-3 «Украина» (124–173 км), М-11 Москва — Санкт-Петербург, также взимают плату за проезд по западному скоростному диаметру Санкт-Петербурга.
Таким образом, с 15 января на всех коммерческих дорогах страны можно будет расплатиться с помощью любого транспондера, вне зависимости от того, какой оператор его выпустил.
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Фото: Михаил Почуев/ИТАР-ТАСС
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