Самые популярные автомобили ноября: Kia, Лада и Лада

В прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране выросли на 15% (по сравнению с ноябрем прошлого года). Lada Vesta встала на одну ступеньку выше Гранты и практически вплотную приблизилась к лидеру рынка Kia Rio.

В ноябре на российском рынке было продано 152 259 автомобилей (+15% к ноябрю 2016-го), сообщил сегодня Комитет автопроизводителей АЕБ. Его председатель Йорг Шрайбер напоминает, что всего месяц остался до того, как мы узнаем, «насколько в конечном итоге хорош был прошедший год и где находится стартовая линия 2018-го».

В ноябре по-прежнему лидировал Kia Rio, автомобилей этой модели удалось продать в количестве 8180 экземпляров (-3%), но уже в следующем месяце все может измениться — Lada Vesta стремительно рвется в лидеры, совсем немного уступая «корейцу» — продано 8066 штук, и это при том, что ее продажи выросли на 42% и стремятся вверх уже несколько месяцев подряд. Так что, как и господин Шрайбер, с нетерпением ждем итогов декабря.

На третьем месте Lada Granta — продано 7474 автомобиля (-12%), на четвертом — Hyundai Creta — 5758 шт. (+20%) и замыкает ведущую пятерку Hyundai Solaris, который разошелся в количестве 5299 шт. (-36%).

Любопытен также расклад по маркам: стали падать продажи у тех, кто даже в период кризиса не сбавлял оборотов. Так, Hyundai в ноябре потерял 3%, всего было реализовано 15 284 автомобиля; на 6% меньше продал УАЗ (4379 шт.), на 3% «скатился» китайский Lifan, чьи продажи достигли 1750 машин, 1% потерял Lexus (1996 шт.) и 3% — Audi (1400 шт.).

Активно в прошлом месяце набирали обороты Ravon — 1831 шт. (+336% к ноябрю 2016-го), Mitsubishi — 3213 шт. (+129%) и Mazda — 2570 шт. (+43%), у остальных марок динамика продаж более-менее ровная.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — НОЯБРЬ 2017/2016 гг.

#МОДЕЛЬБРЕНДНОЯБРЬ#МОДЕЛЬБРЕНДЯНВАРЬ˗НОЯБРЬ
20172016Шт.20172016Шт.
1RioKIA8 1808 408˗2281RioKIA90 49179 63310 858
2VestaLada8 0665 6612 4052GrantaLada83 38478 9534 431
3GrantaLada7 4748 516˗1 0423VestaLada69 33648 16021 176
4CretaHyundai5 7584 8149444SolarisHyundai63 67382 338˗18 665
5SolarisHyundai5 2998 259˗2 9605CretaHyundai49 40617 92731 479
6PoloVW4 9064 4084986PoloVW42 99443 390˗396
7DusterRenault4 3223 5697537DusterRenault39 01240 105˗1 093
8LargusLada4 2763 1191 1578LargusLada30 09026 4603 630
9SanderoRenault3 0542 8062489RAV 4Toyota29 74028 4451 295
10LoganRenault2 9952 86213310XRAYLada29 58317 29912 284
11KapturRenault2 9102 32758311NIVAChevrolet27 79626 7271 069
12RAV 4Toyota2 8282 21661212KapturRenault27 74610 21617 530
134x4Lada2 7762 04473213LoganRenault27 30626 541765
14TiguanVW2 7401 1671 57314SanderoRenault27 27725 5241 753
15RapidSkoda2 7322 18454815RapidSkoda26 64823 4583 190
16NIVAChevrolet2 6962 66432164x4Lada25 93624 7201 216
17XRAYLada2 5232 17534817CamryToyota25 28825 535˗247
18QashqaiNissan2 0711 9888318TiguanVW24 3839 02915 354
19SportageKIA2 0652 241˗17619SportageKIA22 43117 2645 167
20Octavia A7Skoda1 9131 79012320Octavia A7Skoda20 59419 719875
21CamryToyota1 8941 8524221KalinaLada18 16619 238˗1 072
22on˗DODatsun1 8601 46839222X˗TrailNissan18 12716 3101 817
23X˗TrailNissan1 8291 50832123QashqaiNissan17 85616 892964
24CX˗5Mazda1 8121 35645624on˗DODatsun17 34312 0465 297
25FocusFord1 7761 33044625CX˗5Mazda16 71514 0082 707

Фото:depositphotos.com

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