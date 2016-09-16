Самые популярные автомобили ноября: Kia, Лада и Лада

В ноябре на российском рынке было продано 152 259 автомобилей (+15% к ноябрю 2016-го), сообщил сегодня Комитет автопроизводителей АЕБ. Его председатель Йорг Шрайбер напоминает, что всего месяц остался до того, как мы узнаем, «насколько в конечном итоге хорош был прошедший год и где находится стартовая линия 2018-го».
В ноябре по-прежнему лидировал Kia Rio, автомобилей этой модели удалось продать в количестве 8180 экземпляров (-3%), но уже в следующем месяце все может измениться — Lada Vesta стремительно рвется в лидеры, совсем немного уступая «корейцу» — продано 8066 штук, и это при том, что ее продажи выросли на 42% и стремятся вверх уже несколько месяцев подряд. Так что, как и господин Шрайбер, с нетерпением ждем итогов декабря.
На третьем месте Lada Granta — продано 7474 автомобиля (-12%), на четвертом — Hyundai Creta — 5758 шт. (+20%) и замыкает ведущую пятерку Hyundai Solaris, который разошелся в количестве 5299 шт. (-36%).
Любопытен также расклад по маркам: стали падать продажи у тех, кто даже в период кризиса не сбавлял оборотов. Так, Hyundai в ноябре потерял 3%, всего было реализовано 15 284 автомобиля; на 6% меньше продал УАЗ (4379 шт.), на 3% «скатился» китайский Lifan, чьи продажи достигли 1750 машин, 1% потерял Lexus (1996 шт.) и 3% — Audi (1400 шт.).
Активно в прошлом месяце набирали обороты Ravon — 1831 шт. (+336% к ноябрю 2016-го), Mitsubishi — 3213 шт. (+129%) и Mazda — 2570 шт. (+43%), у остальных марок динамика продаж более-менее ровная.
- Статистику Комитета автопроизводителей АЕБ по российскому рынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — НОЯБРЬ 2017/2016 гг.
Фото:depositphotos.com
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