Самые популярные автомобили ноября: Kia, Лада и Лада

В прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране выросли на 15% (по сравнению с ноябрем прошлого года). Lada Vesta встала на одну ступеньку выше Гранты и практически вплотную приблизилась к лидеру рынка Kia Rio.

В ноябре на российском рынке было продано 152 259 автомобилей (+15% к ноябрю 2016-го), сообщил сегодня Комитет автопроизводителей АЕБ. Его председатель Йорг Шрайбер напоминает, что всего месяц остался до того, как мы узнаем, «насколько в конечном итоге хорош был прошедший год и где находится стартовая линия 2018-го».

В ноябре по-прежнему лидировал Kia Rio, автомобилей этой модели удалось продать в количестве 8180 экземпляров (-3%), но уже в следующем месяце все может измениться — Lada Vesta стремительно рвется в лидеры, совсем немного уступая «корейцу» — продано 8066 штук, и это при том, что ее продажи выросли на 42% и стремятся вверх уже несколько месяцев подряд. Так что, как и господин Шрайбер, с нетерпением ждем итогов декабря.

На третьем месте Lada Granta — продано 7474 автомобиля (-12%), на четвертом — Hyundai Creta — 5758 шт. (+20%) и замыкает ведущую пятерку Hyundai Solaris, который разошелся в количестве 5299 шт. (-36%).

Любопытен также расклад по маркам: стали падать продажи у тех, кто даже в период кризиса не сбавлял оборотов. Так, Hyundai в ноябре потерял 3%, всего было реализовано 15 284 автомобиля; на 6% меньше продал УАЗ (4379 шт.), на 3% «скатился» китайский Lifan, чьи продажи достигли 1750 машин, 1% потерял Lexus (1996 шт.) и 3% — Audi (1400 шт.).

Активно в прошлом месяце набирали обороты Ravon — 1831 шт. (+336% к ноябрю 2016-го), Mitsubishi — 3213 шт. (+129%) и Mazda — 2570 шт. (+43%), у остальных марок динамика продаж более-менее ровная.

Статистику Комитета автопроизводителей АЕБ по российскому рынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ НОЯБРЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — НОЯБРЬ 2017/2016 гг.

# МОДЕЛЬ БРЕНД НОЯБРЬ # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ˗НОЯБРЬ 2017 2016 Шт. 2017 2016 Шт. 1 Rio KIA 8 180 8 408 ˗228 1 Rio KIA 90 491 79 633 10 858 2 Vesta Lada 8 066 5 661 2 405 2 Granta Lada 83 384 78 953 4 431 3 Granta Lada 7 474 8 516 ˗1 042 3 Vesta Lada 69 336 48 160 21 176 4 Creta Hyundai 5 758 4 814 944 4 Solaris Hyundai 63 673 82 338 ˗18 665 5 Solaris Hyundai 5 299 8 259 ˗2 960 5 Creta Hyundai 49 406 17 927 31 479 6 Polo VW 4 906 4 408 498 6 Polo VW 42 994 43 390 ˗396 7 Duster Renault 4 322 3 569 753 7 Duster Renault 39 012 40 105 ˗1 093 8 Largus Lada 4 276 3 119 1 157 8 Largus Lada 30 090 26 460 3 630 9 Sandero Renault 3 054 2 806 248 9 RAV 4 Toyota 29 740 28 445 1 295 10 Logan Renault 2 995 2 862 133 10 XRAY Lada 29 583 17 299 12 284 11 Kaptur Renault 2 910 2 327 583 11 NIVA Chevrolet 27 796 26 727 1 069 12 RAV 4 Toyota 2 828 2 216 612 12 Kaptur Renault 27 746 10 216 17 530 13 4x4 Lada 2 776 2 044 732 13 Logan Renault 27 306 26 541 765 14 Tiguan VW 2 740 1 167 1 573 14 Sandero Renault 27 277 25 524 1 753 15 Rapid Skoda 2 732 2 184 548 15 Rapid Skoda 26 648 23 458 3 190 16 NIVA Chevrolet 2 696 2 664 32 16 4x4 Lada 25 936 24 720 1 216 17 XRAY Lada 2 523 2 175 348 17 Camry Toyota 25 288 25 535 ˗247 18 Qashqai Nissan 2 071 1 988 83 18 Tiguan VW 24 383 9 029 15 354 19 Sportage KIA 2 065 2 241 ˗176 19 Sportage KIA 22 431 17 264 5 167 20 Octavia A7 Skoda 1 913 1 790 123 20 Octavia A7 Skoda 20 594 19 719 875 21 Camry Toyota 1 894 1 852 42 21 Kalina Lada 18 166 19 238 ˗1 072 22 on˗DO Datsun 1 860 1 468 392 22 X˗Trail Nissan 18 127 16 310 1 817 23 X˗Trail Nissan 1 829 1 508 321 23 Qashqai Nissan 17 856 16 892 964 24 CX˗5 Mazda 1 812 1 356 456 24 on˗DO Datsun 17 343 12 046 5 297 25 Focus Ford 1 776 1 330 446 25 CX˗5 Mazda 16 715 14 008 2 707

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