Все ради Весты: лифтбек Lada Granta «переезжает» в Тольятти

АВТОВАЗ перенесет производство лифтбека Lada Granta из Ижевска в Тольятти, чтобы высвободить мощности под более свежую модель.

Как оказалось, не все подразделения АВТОВАЗа уйдут досрочно на новогодние каникулы. Во время довольно длительного простоя (с 19 декабря по 9 января) будет осуществляться перенос оборудования, необходимого для сборки лифтбеков Lada Granta из Ижевска в Тольятти. Связано это с тем, что площадка Lada Ижевск целиком будет отдана под производство седана и универсала Lada Vesta (модели Nissan в Ижевске уже прекратили собирать).

Лифтбек Lada Granta изначально собирался в Ижевске: так АВТОВАЗ дозагружал простаивающие мощности местного автозавода. Однако теперь на Lada Ижевск собирают седаны и универсалы Vesta, спрос на которые постоянно растет.

«На новогодних каникулах будут проводиться ремонтные работы. Кроме того, мы еще будем осуществлять перенос из Ижевска в Тольятти производства лифтбека Lada Granta. Выпуск лифтбека в Тольятти планируется начать с февраля, точная дата пока неизвестна», — заявил агентству ТАСС руководитель профсоюза АВТОВАЗа Сергей Зайцев.

Кроме того, Ладу Гранту в следующем году ждет рестайлинг, а выпуск обеих модификаций в одном месте позволит не только улучшить логистику, но и снизить себестоимость производства, а значит удержать цену на эту модель на низкой отметке.

Lada Granta возглавляет топ-10 самых дешевых новых автомобилей на российском рынке.

Как ожидается, после обновления Granta получит не только посвежевшую внешность, но и систему дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect.

Фото: Георгий Садков/«За рулем»