Все ради Весты: лифтбек Lada Granta «переезжает» в Тольятти

АВТОВАЗ перенесет производство лифтбека Lada Granta из Ижевска в Тольятти, чтобы высвободить мощности под более свежую модель.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Как оказалось, не все подразделения АВТОВАЗа уйдут досрочно на новогодние каникулы. Во время довольно длительного простоя (с 19 декабря по 9 января) будет осуществляться перенос оборудования, необходимого для сборки лифтбеков Lada Granta из Ижевска в Тольятти. Связано это с тем, что площадка Lada Ижевск целиком будет отдана под производство седана и универсала Lada Vesta (модели Nissan в Ижевске уже прекратили собирать).

Лифтбек Lada Granta изначально собирался в Ижевске: так АВТОВАЗ дозагружал простаивающие мощности местного автозавода. Однако теперь на Lada Ижевск собирают седаны и универсалы Vesta, спрос на которые постоянно растет.

«На новогодних каникулах будут проводиться ремонтные работы. Кроме того, мы еще будем осуществлять перенос из Ижевска в Тольятти производства лифтбека Lada Granta. Выпуск лифтбека в Тольятти планируется начать с февраля, точная дата пока неизвестна», — заявил агентству ТАСС руководитель профсоюза АВТОВАЗа Сергей Зайцев.

Кроме того, Ладу Гранту в следующем году ждет рестайлинг, а выпуск обеих модификаций в одном месте позволит не только улучшить логистику, но и снизить себестоимость производства, а значит удержать цену на эту модель на низкой отметке.

Фото: Георгий Садков/«За рулем»

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Отзывы о LADA Granta (14)

LADA 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Понравился моторчик  — казалось бы, всего 64 кВт, но автомобильчик не тупит. Хорошая подвеска, отличный клиренс. Большой багажник. Чинится в любом сарае.

Недостатки:

Все сделано по-советски в худшем смысле слова. Водительская дверь открывается только ключом. Лючок бензобака не запирается. Тормоза просыпаются, когда педаль уже вдавлена куда-то в пол. Коробка не желает переключаться «вниз». В салоне сквозняк из каких-то несуществующих, казалось бы, щелей. Перио...

Комментарий:

Если нужно недорогое средство для передвижения, которое не жалко где-то бросить или легонько поцарапать, то  — берите! Не боится колдобин, не приучено к роскоши… Но если хочется чего-то большего, то знайте: никакой тюнинг не поможет. Чумазый играть не может.

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