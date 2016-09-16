Законопроект называется «Об организации дорожного движения», но получил широкую известность благодаря норме о платном въезде в центр города. Ко второму чтению ее в документе уже не было, зато появилось много других интересных доработок.

В первом чтении законопроект об организации дорожного движения был принят в декабре прошлого года и вызвал бурные дебаты, особенно это касалось пункта, который допускал возможность введения безальтернативного платного въезда в особо загруженные части городов. Его из законопроекта убрали, но региональные власти получили право вводить временные ограничения или прекращения движения автомобилей «определенных видов, категорий, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток».

Субъектам Федерации дано право запрещать введение платных парковок вблизи школ, больниц, поликлиник, а также «на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов». При этом оговаривается, что это их право, но не обязанность, подчеркивает «КоммерсантЪ».

Разрешается бесплатно парковать на платных местах машины оперативных служб (пожарные, полиция, скорая помощь), а также машины военной автоинспекции и полиции, ФСО, Росгвардии, Следственного комитета, если этого требует служебная необходимость.

При организации платных парковок власти обязаны минимум за месяц предупредить жителей, а также обосновать, с какой целью вводится плата. Тарифы будут установлены в соответствии с рекомендациями Минтранса (пока такой документ не разработан).

Если проезжая часть в результате проведения ремонтных работ закрывается более чем на 50%, дорожники должны будут обеспечить объезд данных участков дороги.

Специалисты говорят, что такой закон, безусловно, нужен, так как разные нормы организации дорожного движения сейчас хаотично разбросаны по законодательству, необходимо свести их в единый документ. Вместе с тем отдельные положения законопроекта до сих пор вызывают вопросы. Например, так и не прописана ответственность для чиновников, нарушающих правила и нормы, хотя ранее предлагалось установить для них штраф в 40 тыс. рублей; вызывает вопросы норма об организации парковок около жилых домов, не прописана прозрачность публичных обсуждений при принятии таких решений, что может привести к злоупотреблениям...

Напомним, документ был подготовлен Минтрансом для того, чтобы упорядочить градостроительную политику, дорожное строительство и развитие общественного транспорта в городах и путем грамотно организованного движения до минимума сократить заторы, которые могут возникать при бурно растущем автопарке.

Комитет Госдумы по транспорту настоял, чтобы из документа исчезла норма о возможности введения региональными властями по своему усмотрению платного въезда в отдельных особо загруженных участках города. Она вызвала широкой общественный резонанс.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС



