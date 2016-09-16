Самый большой Jeep: первые изображения и название

Благодаря утечке из китайского патентного бюро достоянием общественности стали название нового внедорожника Jeep, а также его облик. Официально машину представят весной следующего года.

Jeep Grand Commander

В базе данных Патентного бюро КНР появились новые названия, которые зарегистрировала за собой марка Jeep, принадлежащая концерну Fiat Chrysler Automobiles. Одно из них — Grand Commander. Это серийный вариант концепта Yuntu, который компания показывала в этом году.

У Jeep уже был большой семиместный внедорожник с подобным названием: большой и очень квадратный Commander выпускался с 2005 по 2010 год. Машина не пользовалась особым спросом в силу не самого хорошего качества сборки и высокой цены.

Новый Jeep Gran Commander, как и его предшественник, будет базироваться на платформе Grand Cherokee. Судя по изображениям, которые оказались в Сети вместе с названием, передняя часть большого внедорожника Jeep практически не будет отличаться от Grand Cherokee (вспоминая странную внешность Commander, наверно, это даже хорошо). А вот в профиль машина станет здорово напоминать концепт с той лишь оговоркой, что задняя часть автомобиля будет довольно длинной с большими окнами. Вероятнее всего, сделают две версии: семиместную и, как на концепте, шестиместную (посадочная формула 2+2+2).

Jeep Grand Commander

Технические детали пока неизвестны. Из-за серьезного ужесточения китайскими властями требований к экологичности автомобилей, Jeep Grand Commander наверняка получит 2-литровую «турбочетверку» мощностью 272 л.с. с «мягкой» гибридной системой (электромотор будет отвечать за стартер и питание второстепенных потребителей). Не исключено, что под капотом топовых версий поселится и полноценная гибридная силовая установка. Ее могут взять у минивэна Chryslrer Pacifica последнего поколения. Она объединяет в себе 3,6-литровый бензиновый V6, электромотор и блок батарей емкостью 16 киловатт-часов. Пасифика может проехать исключительно на электротяге около 50 километров, у Grand Commander могут быть схожие показатели.

Jeep Grand Commander

Пока неизвестно, будет ли Grand Commander продаваться только в Китае или выберется за его пределы. Официально машину должны представить в апреле на автосалоне в Пекине.

Фото: Autohome, Jeep