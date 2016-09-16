Плюс 10–17%: так вырастут цены на иномарки в России!

Минпромторг подготовил предложение по увеличению утилизационного сбора с автомобилей. Повышение сбора больнее всего ударит по легковушкам.

В ведомстве серьезно доработали проект повышения ставок утильсбора, который заложен в бюджет на ближайшие три года. Уже в 2018 году он может вырасти на 87–125% для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя. Сильнее всего это ударит по тем производителям, которые импортируют к нам автомобили, а также по компаниям, которые наряду со сборкой практикуют ввоз некоторых моделей (а таких большинство).

Напомним, что Россия ввела утилизационный сбор после вступления в ВТО в качестве компенсации таможенных пошлин, которые пришлось постепенно снижать. Изначально его платили только импортеры, но после иска нескольких компаний в суд ВТО утилизационный сбор распространили на все автомобили, вне зависимости от того, где их собирают. Однако компании, имеющие сборочные предприятия в России, стали получать субсидии на научно-исследовательские работы и другие расходы, которые, по сути, явились завуалированной компенсацией утильсбора.

Информацию о том, что ставки вырастут, в Минпромторге не опровергают. Как сообщили газете «КоммерсантЪ» в ведомстве, размер ставок будет зависеть от объемов производства и импорта, экологичности, категории транспортных средств. Информацию о новых ставках в ведомстве изданию не опровергли, заявив, что для грузовых автомобилей ставки вырастут на 15–40%. Средневзвешенные ставки утилизационного сбора вырастут на 15–17,5%.

Автопроизводители шокированы такой информацией и говорят, что затраты на утилизацию точно не выросли на 100%. Кроме того, столь серьезное повышение ставок утильсбора серьезно ударит по бизнесу компаний и в итоге ляжет на потребителей. По оценке экспертов, цены на автомобили вырастут на 10–17% только из-за столь серьезного повышения утильсбора.

По мнению некоторых участников рынка, повышение приведет не к росту сборов за счет пошлин, акцизов и НДС, а к их дальнейшему снижению из-за падения импорта. По данным ФТС, за первые 9 месяцев этого года ввоз легковых автомобилей в Россию снизился на 7,2%, до 183,4 тыс. автомобилей.

Минфин ранее внес в проект бюджета предложение повысить ставки утильсбора на 15%.

Также в бюджете содержатся предложения увеличить акцизы на машины с двигателями мощнее 200 л.с.

Окончательно решен вопрос с повышением акциза на топливо: в 2018 году он вырастет дважды по 50 коп., в начале года и с 1 июля.

Фото: BarcroftMedia/TASS