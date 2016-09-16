«Лет ми спик фром май харт»: московские таксисты заговорят на английском

Cтоличный департамент транспорта разработал требования к таксомоторным компаниям, которые будут обслуживать зрителей матчей Чемпионата мира по футболу — 2018. Среди прочего в списке значится знание шоферами общеупотребительных фраз на английском.

Аккредитацию таксомоторным компаниям будут выдавать в первой половине 2018 года. Среди требований, которые предъявляются перевозчикам, — отсутствие задолженностей по штрафам, наличие на автомобилях желтых государственных регистрационных знаков и опознавательных фонарей на крыше, размещение в салоне информации о водителе и тарифах. Машины, обслуживающие гостей ЧМ-2018, должны быть достаточно свежими, не старше четырех лет. Столичные автомобили должны быть желтого цвета, подмосковные — белого с желтой и серой полосами.

Кроме того, таксомоторным компаниям рекомендуют установить единые тарифы на фиксированные маршруты (до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, гостиниц), чтобы не было случаев обмана гостей столицы.

Аккредитованные таксисты смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата, сообщает официальный сайт мэрии Москвы.

«Мы также рекомендуем водителям выучить стандартные фразы на английском языке. К примеру, они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места. Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок. Наша цель — исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами», — рассказал заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Два основных матча — открытия и финала — сыграют на Большой спортивной арене «Лужников». Игры также будут проходить на стадионе «Спартак» (район Покровское-Стрешнево).

Среди других нововведений, принимаемых столичными властями к ЧМ-2018, — организация новых выделенных полос, по которым поедут автобусы с фанатами. Во время мундиаля приоритет на дороге будет у общественного транспорта. Обладатели паспорта болельщика получат право бесплатного проезда на метро и по МЦК, на пригородных электричках и по некоторым маршрутам общественного транспорта.

С «бомбилами» в России решили бороться не на шутку: так, сервисы-агрегаторы хотят штрафовать за передачу заказов нелегальным извозчикам. Такой законопроект разработали в Госдуме.

С «бомбилами» в России решили бороться не на шутку: так, сервисы-агрегаторы хотят штрафовать за передачу заказов нелегальным извозчикам. Такой законопроект разработали в Госдуме. Нью-йоркские таксисты сделали свой шуточный календарь на 2018 год, рассудив, что девушки-модели и машины всем уже изрядно поднадоели.



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