Гелендвагеном навеяло: Land Rover Defender получил две новые версии 6×6

Первую шестиколесную версию легендарного Дефендера британское тюнинг-ателье Kahn Design представило еще в 2015 году, но то был весьма своеобразный автомобиль с закрытым кузовом и удлиненным «крокодильим» носом. Новые же модификации выглядят более гармонично и напоминают самые дорогие исполнения внедорожника Mercedes-Benz G-класса.

В списке самых крутых исполнений «гелика» более прочих выделяются шестиколесный пикап-монстр Mercedes G 63 AMG 6×6 и роскошный кабриолет Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Оба уже сняты с производства, их стоимость на вторичном рынке исчисляется миллионами долларов.

Британский внедорожник Land Rover Defender машина не менее легендарная, чем Mercedes-Benz G-класса, но столь крутых и дорогих исполнений у него не было. Ателье Kahn Design решило исправить этот недостаток и представило в 2015 году шестиколесный Flying Huntsman с удлиненным капотом , под которым разместился 6,2-литровый бензиновый V8 концерна GM. Автомобиль вышел эффектным и достаточно быстрым, но не слишком гармоничным, а вот свежие варианты шестиколесного Хантсмена выглядят куда более пропорционально и стилистически впрямую цитируют вышеозначенные версии Гелендвагена.

Пикап и кабриолет Flying Huntsman 6×6 имеют стандартный, короткий нос и снабжены стоковым 2,2-литровым 123-сильным турбодизелем, состыкованным с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Тягаться в динамике с «супергеликами» с таким силовым агрегатом, конечно, сложно, да и портальных мостов у шестиколесных Дефендеров нет, зато внешность вполне под стать немецким конкурентам: большие колеса с красными ободками, кажется, и вовсе сняты с G-класса.

Кабриолет Flying Huntsman 6×6 пока существует в виде компьютерного эскиза, а вот пикап уже можно купить. Он минимум вдвое дешевле, чем Mercedes G 63 AMG 6×6 на момент старта продаж: за шестиколесного «британца» нужно отдать «всего» 249 995 фунтов стерлингов (чуть более 20 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ).

Весной этого года итальянское ателье Ares Design и британская тюнинговая фирма JE Motorworks анонсировали эксклюзивную мощную версию внедорожника Land Rover Defender, предназначенную для тяжелого бездорожья.

Фото: Kahn Design