Из-за метели столкнулись автобус и грузовик. Есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня на трассе Хабаровск — Владивосток. Из-за плохой погоды движение общественного транспорта в регионе на ряде направлений ограничено.

Хабаровск и пригород накрыла снежная буря, которая сопровождается порывами ветра и гололедом. По городу люди передвигаются буквально на ощупь, а сегодняшний день готовится побить рекорд по количеству ДТП в сезоне, особенно с учетом того, что немало автомобилистов до сих пор передвигаются на летней резине. Дорожники города перешли на круглосуточный режим расчистки дорог.

Непогода стала причиной крупного ДТП, которое произошло сегодня на трассе Хабаровск — Владивосток: междугородний пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, двигавшемся по занесенной снегом трассе в попутном направлении. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, не соблюдающего необходимую дистанцию.

В результате происшествия пострадало 13 человек: люди с травмами различной степени тяжести направлены в лечебные учреждения, водителя автобуса пришлось вытаскивать спасателям. Всего в рейсовом транспортном средстве ехало 42 человека.

Из-за неблагоприятных погодных условий власти региона приняли решение временно закрыть движение общественного транспорта по трассам Хабаровск — Владивосток и Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Ограничение будет действовать вплоть до улучшения погодных условий.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые