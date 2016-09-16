В России отзывают бракованные внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX

Сервисная кампания затрагивает автомобили, реализованные на нашем рынке официальными дилерами в период с февраля 2008 года по декабрь 2016 года. На них необходимо заменить фронтальные подушки безопасности.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Toyota > Land Cruiser

Lexus LX
Lexus LX

Lexus > LX

В сентябре этого года Toyota уже отзывала из-за дефектных подушек безопасности Takata пикапы Hilux, и вот очередной аналогичный отзыв. Под него, к счастью, попало совсем немного машин: 16 внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и его премиальный собрат Lexus LX 570 в количестве 9 экземпляров, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленной проблемы:

«Причиной отзыва является возможная установка в процессе сборки автомобиля водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности, не соответствующей спецификации транспортного средства. Вследствие этого на указанных автомобилях существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности во время аварии».

На всех подлежащих отзыву внедорожниках будут бесплатно для владельцев заменены фронтальные подушки безопасности.

Фото: Toyota

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