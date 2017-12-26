Все в дело: крутые часы из утилизированных Мустангов

Датская часовая фирма REC Watches специализируется на изготовлении эксклюзивных, но сравнительно доступных наручных часов с деталями настоящих автомобилей. Недавно их портфолио пополнилось изделиями, в которых используются фрагменты списанных в утиль спорткаров Ford Mustang.

В мире элитных часов свои представления о доступности: к примеру, опциональный хронограф для Porsche 911 GT2 RS стоит порядка 10 тысяч долларов, и это считается еще «не очень дорого» по сравнению с аналогичными аксессуарами для Bentley. На этом фоне вдохновленные классическими Мустангами часики от REC Watches стоимостью 1495 долларов за экземпляр — форменный «ширпотреб», однако с точки зрения дизайна они дадут фору многим на порядок более дорогим аналогам.

В продуктовой линейке REC Watches уже есть часы, созданные по мотивам Mini Cooper и Porsche 911, а для создания новой коллекции P-51 основатели фирмы Кристиан Миг и Джонатан Камструп прочесали крупнейшие в Европе автосвалки в поисках брошенных Мустангов, которые можно было бы «раздраконить» для изготовления корпусов. Основание циферблатов P-51 вырезано из кузовной жести, а стрелки и шрифты имитируют таковые у классических Мустангов. Заряд батарейки показывается дополнительным приборчиком в стиле фордовского топливомера. Каждый экземпляр украшен VIN-номером и годом выпуска автомобиля, из которого они были изготовлены. Также к каждым часам прилагается видеоролик, где рассказывается история их создания. В качестве образца имеется промо-ролик — в нем новые часы нахваливают довольные клиенты, в том числе чемпион мира по дрифту Вон Гиттин-младший, получивший уникальный экземпляр часов с циферблатом из углеволокна, взятого у его 700-сильного гоночного болида Ford Mustang RTR.

О том, как менялся дизайн спорткаров Ford Mustang, можно посмотреть здесь.





Фото, видео: Ford