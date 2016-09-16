Камеры фиксации нарушений ПДД отключили… за неуплату

Российские регионы все чаще отдают частным компаниям контракты на установку и обслуживание камер фиксации нарушений правил дорожного движения. За это коммерсанты должны получать отчисления с каждого штрафа. А когда этого не происходит, камеры просто отключают.

Именно такая ситуация возникла в Дагестане: там местные власти заключили соглашение с компанией Mykor на установку и обслуживание камер фиксации нарушений правил дорожного движения и обработку данных с них. За это из бюджета за каждое выписанное постановление коммерсанты должны были получать 350 руб.

В ГКУ «Безопасный Дагестан» заявили, что система камер, установленных преимущественно в Махачкале, не только не работает, но и частично демонтирована. Как пишут «Ведомости», исполнитель проекта даже подал в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании задолженности с властей Дагестана. Речь идет о 135 млн руб. долга и 11,5 млн руб. неустойки.

По соглашению коммерческая компания построила и обслуживала сеть камер, а власти получали уже готовые штрафные постановления. В 2014–2019 годах из бюджета коммерсантам должны были выплатить 700 млн руб. Свою работу Mykor оценила в 350 руб. с каждого штрафа, по контракту предполагалось выписать около 2 млн постановлений. Причем, по неофициальным данным, Mykor вложила в проект всего 160 млн руб.

Власти Дагестана перестали перечислять деньги с 2016 года. По словам представителей местных властей, в бюджете на это попросту нет денег, но задолженность они обещают погасить в январе следующего года.

В местном МВД агентству ТАСС сообщили, что камеры отключены в Махачкале и на трассах и ГИБДД уже несколько недель не получает материалы с них. Поэтому «работа по данному направлению остановлена, но сотрудники ГИБДД работают на улицах».

Подобный контракт заключили и власти Московской области. По подсчетам, в день коммерсанты получают до 25 млн руб. за обслуживание камер, работающих в автоматическом режиме.

Расследование ЗР только подтвердило, что во многих регионах установка камер является очередным способом пополнения бюджета, а никак не повышения безопасности на дорогах.

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