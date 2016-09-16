В Омске задержан автолюбитель с поддельным водительским удостоверением. Прежде чем преступить закон, он неоднократно пытался получить права законным способом.

Несколько лет назад мировые СМИ облетела новость из Южной Кореи: там пожилая женщина сдала экзамен на водительские права только с 960-й попытки! Молодому омичу 1997 года рождения стоило бы поучиться терпению у опытной кореянки: он пытался получить заветную водительскую «корочку» всего пять раз, но так и не смог сдать экзамен и купил за 50 тысяч рублей поддельный документ.

В минувшие выходные его на 1-й Поселковой улице в Омске тормознули сотрудники ГИБДД. В ходе проверки документов полицейские заподозрили, что водительское удостоверение у молодого человека поддельное, и доставили задержанного в отделение. Проведенная впоследствии экспертиза установила, что бланк удостоверения выполнен не Гознаком, а сам молодой человек два года назад учился в автошколе, но права в итоге не получил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа», максимальное наказание по ней — шесть месяцев ареста или два года исправительных работ.

В октябре в Санкт-Петербурге правоохранительными органами был выявлен водитель-шизофреник с правами на 11 категорий.

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