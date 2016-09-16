Это показало исследование регионов РФ за 10 месяцев по средневзвешенной цене на новые легковые автомобили. В среднем по стране средневзвешенная цена составила 1,33 млн рублей.

За 10 месяцев с начала года средняя цена легкового автомобиля в России составила 1,33 млн рублей, что на 1,7% больше, чем за тот же период 2016 года. Рейтинг регионов с наибольшей и с наименьшей средневзвешенной ценой составило агентство «Автостат».

В 20 регионах средняя цена автомобиля выше, чем в целом по рынку. Причем самые дорогие машины «проживают» в ДФО. Так, в Приморском крае средняя цена нового легкового автомобиля составляет 2,32 млн рублей, в Хабаровском крае — 2,18 млн, на Камчатке — 2,17 млн рублей. В пятерку лидеров также вошли Сахалинская — 2,12 млн руб. и Магаданская — 2,08 млн руб. области.

Эксперты отмечают, что близость Японии накладывает свой отпечаток: на Дальнем Востоке рынок имеет совершенно иную структуру, чем в целом по стране. Здесь меньше интересуются новыми автомобилями, зато при покупке подержанных не скупятся. В ДФО предпочитают Тойоты всех моделей, особенно популярны RAV4, Land Cruiser и Land Cruiser Prado. Поэтому средневзвешенная цена в регионе намного выше, чем в среднем по России.

В Москве средняя цена автомобиля намного скромнее и составляет по итогам 10 месяцев 1,82 млн рублей. Столица лишь на 7-м месте рейтинга, Санкт-Петербург — на 14-м (1,55 млн руб.), а Московская область и вовсе на 18-м (1,45 млн рублей).

Топ-5 регионов с самой низкой средневзвешенной ценой на автомобили возглавила Калмыкия с показателем 877,7 тыс. рублей. Менее 1 млн рублей средневзвешенная цена составляет в Удмуртии — 936,8 тыс. руб., Чувашии — 958,7 тыс. руб., Дагестане —980,3 тыс. руб. и Тамбовской области — 982,9 тыс. рублей. По динамике роста этого показателя лидирует Дагестан, здесь он вырос на 13,7%, а наибольшее падение средневзвешенной цены зафиксировано в Забайкальском крае — на 8,8%.

За 11 месяцев в России было продано 1 430 197 автомобилей, что на 11,7% больше, чем с января по ноябрь 2016 года.

Со временем новые автомобили попадают в разряд б/у, причем есть модели, которые пользуются устойчивым спросом и на этом рынке, а есть такие, которые продать удается с трудом. Так какие же модели не любят на вторичном рынке? В этом разбирался наш автор.



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