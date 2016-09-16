Машину отзывают в сервис? Вам позвонят прямо в неё!

Скоро владельцев отзываемых производителями автомобилей для устранения дефектов будут информировать не только привычными способами (по телефону, электронной и обычной почте), но и через систему ЭРА-ГЛОНАСС.

В Росстандарте, в который вот уже несколько лет автопроизводители направляют информацию о добровольных сервисных кампаниях, ищут новые способы информирования владельцев машин о необходимости появиться у дилеров для ремонта.

Автопроизводители пожаловались, что у них часто возникают проблемы с информированием владельцев привычными способами. В компаниях говорят, что это связано со сменой владельца, отсутствием контактных данных у дилерских центров, а также с тем, что собственники не читают СМИ, в которых сообщается практически о каждом отзыве машин на российском рынке.

В качестве одного из путей решения проблемы было предложено информировать владельцев таких автомобилей с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая позволяет связаться с водителем, когда он находится за рулем. Также данные об отзывных кампаниях и о том, прошла ли машина необходимые ремонтные работы, планируется вносить в электронные паспорта транспортных средств, которые начнут оформлять с 1 июля 2018 года.

Еще одним способом, который может быть реализован в ближайшее время, участники рынка называют Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), то есть необходимая информация может быть передана владельцу автомобиля через портал госуслуг.

Наконец, уже в следующем году Росстандарт планирует запустить онлайн-сервис, с помощью которого владелец по VIN-номеру своего автомобиля может получить информацию о сервисных кампаниях в отношении его автомобиля. При этом отдельно такой сервис может быть разработан и в формате мобильного приложения.

Пока же информация обо всех отзывах публикуется на сайте Росстандарта. В ведомстве подсчитали, что в 2015 году производители добровольно отозвали около 280 тысяч единиц автомобилей, в 2016-м — уже около 1,1 млн единиц, а в этом году в Росстандарте ожидают, что под отзывные кампании подпадут более 1,5 млн автомобилей. Соответствующая информация на постоянной основе публикуется на официальном сайте Росстандарта.

В следующем году в системе ЭРА-ГЛОНАСС планируется начать внедрять коммерческий функционал.

С отзывными кампаниями автопроизводителей можно ознакомиться здесь.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС