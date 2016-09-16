На «елку» съехались всем городом: флэшмоб из 170 автомобилей

На флэшмоб в Чите съехалось 159 машин автолюбителей и 11 экипажей ДПС, все вместе они создали гигантскую елку. Причем «макушку» венчала звезда, построенная из автомобилей ДПС. Это было особенно красиво: когда стемнело, на них зажглись проблесковые маячки. Остальные машины включили сигналы аварийной остановки, а крайние — ближний свет фар. Кроме елки автовладельцы построили по бокам две снежинки. На все про все ушло два часа, сообщает региональное издание zab.ru.
Новогоднюю акцию задумали и воплотили автомобилисты из сообществ Регион 75 и GT Chita, поддержали их автоклубы ТАЗ клуб, Субару клуб, Калдина клуб, Филдер клуб и другие. Также автосообщества записали видеопоздравления жителям Забайкальского края, которые позднее опубликуют в соцсетях.
«Надеемся, наша елка, как и задумывалось, подняла предновогоднее настроение каждому. Всех с наступающим Новым Годом!» — написали в группе GT Chita (ВКонтакте).
Елку создали на аэродроме Каштак, а самим действом можно насладиться, посмотрев видеоролик, снятый с квадрокоптера. Он действительно впечатляет. Молодцы, читинцы!
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Фото: видео: YouTube
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