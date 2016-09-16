Настоящий боевик: грабители, наезд и спасенная женщина!

Герой с большой буквы обнаружился в поселке Железнодорожном Новосибирской области. Несмотря на полученные в результате наезда автомобиля грабителей травмы, местный житель не растерялся, вступил в бой и поспособствовал задержанию злоумышленников.

«Наша служба и опасна, и трудна», — так могут сказать про себя не только полицейские, пожарные, спасатели и военные, но и простые сельские почтальоны, которые носят пенсию пожилым гражданам.

9 декабря около 15:20 на улице Новая поселка Железнодорожный женщина-почтальон и сопровождавший ее знакомый подверглись нападению. Двое грабителей, 28-летний молодой человек и 21-летняя девушка, на автомобиле Toyota собирались нейтрализовать «охрану» почтальона, совершив на мужчину наезд. После этого водитель иномарки вышел из машины и, угрожая женщине-почтальону гаечным ключом, стал вырывать у нее сумку, в которой находилось больше 180 тысяч рублей. Сбитый тем временем поднялся на ноги и вступил в борьбу с нападавшим, отбил сумку с деньгами, но грабителя задержать не смог — тот сел в машину и дал по газам.

Защитнику однако удалось напоследок разбить заднее стекло Тойоты — по этой примете сотрудники ГИБДД позже и вычислили автомобиль налетчиков, их задержали недалеко от села Гусиный Брод. Личности злоумышленников установлены: ими оказались знакомые почтальона. Вероятнее всего, им было известно, что при женщине в этот день будет крупная сумма денег. Задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, по факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. Расследование по делу продолжается.

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Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС, 54.мвд.рф