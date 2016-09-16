На дорогах России появятся десятки новых знаков. Не запутайтесь!

В России начал действовать стандарт, который регламентирует установку более десятка новых знаков. Один из них даже позволяет проехать на красный сигнал светофора!

Большинство из этих знаков ранее устанавливались в Москве в качестве эксперимента. Его итоги были признаны успешными, так что новые знаки будут появляться по всей России. Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) будет действовать до ноября 2020 года. За это время удастся ускоренно внедрить новые знаки, а по результатам действия ПНСТ уже будет разработан новый ГОСТ.

Разработчиком ПНСТ «Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры, виды и правила применения экспериментальных дорожных знаков. Общие положения» стало АНО «Центр борьбы с пробками» (экспертный центр probok.net).

Стандарт разрешает установку новых знаков и табличек. К ним, например, относятся «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход». Также в стандарте, пишут «Известия», появились новые знаки: «Глухие пешеходы» и «Выделенные трамвайные пути». Первый будет устанавливаться в местах вероятного скопления пешеходов с нарушением слуха. Второй — обозначать выделенные трамвайные пути. Сегодня в Москве некоторые трамвайные пути, уложенные вровень с проезжей частью, отделены от нее сплошной линией разметки, которая, впрочем, может быть не видна под снегом или грязью.

ПНСТ вводит также табличку «Уступи всем, и можно направо»: ее будут устанавливать в местах с низким трафиком. В местах, где она установлена, можно будет поворачивать направо на запрещающий сигнал светофора.

Наконец, ПНСТ вводит понятие совмещенных знаков: их не так давно начали устанавливать в Москве. На таких знаках информационная табличка, вернее, символ с нее, расположен на основном знаке. Это позволяет экономить бюджетные средства и не захламлять улицы массой дорожных знаков, которые путают водителей. Так, например, будут обозначать платные парковки, парковки только для электромобилей или инвалидов и т.д.

Совмещенные знаки, которые устанавливают в Москве, уже стали ловушкой для многих водителей.

В городах появятся зоны, где пешеходам и велосипедистам можно будет выходить на проезжую часть в любом месте, вне зависимости есть там какие-либо знаки или нет.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС