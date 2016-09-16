Заплатили транспортный налог? Через полгода заплатите еще раз!

При нынешнем графике сбора налогов получается, что региональные дорожные фонды наполняются к концу года, когда все сезонные работы уже закончены. Перенос сроков улучшил бы ситуацию с ремонтами.

Транспортный налог идет в дорожные фонды регионов. Получается, что они наполняются к концу года, а до этого времени строителям и ремонтникам приходится брать кредиты. Об этом на круглом столе в Госдуме рассказал глава Российской ассоциации территориальных органов управления автодорогами Игорь Старыгин. Вот если сроки перенести, это позволит активнее ремонтировать дороги.

Федеральные дороги уже в 2018 году полностью отремонтируют, а с региональными дело обстоит далеко не так хорошо — через пару лет в нормативном состоянии будет лишь 60% из них. В последние пять лет динамика строительства и ремонта региональных трасс неудовлетворительная: в год ремонтируется всего 2,3% от протяженности дорог с твердым покрытием. Выходит, что ремонт одной местной дороги должен проводиться раз в 43 года, пишет «Российская газета».

Депутаты и дорожники также предложили акцизы на топливо полностью направлять в региональные дорожные фонды. Сейчас они обеспечивают половину всех поступлений, а транспортный налог — 22,6%.

Фото: depositphotos.com

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