Автомобиль года: японцы разочаровались в японском

Проводимый с 1980 года конкурс на звание лучшего автомобиля японского рынка отличается завидным патриотизмом: модель иностранного производства побеждает здесь лишь второй раз. В этом году первое место досталось Volvo XC60.

Volvo XC60
Volvo XC60

Volvo > XC60

Жюри конкурса Car of the Year Japan состоит из шестидесяти японских автожурналистов, каждый из которых распределил между десяткой финалистов 25 призовых баллов. Затем эти баллы просуммировали, и был определен победитель. В этом году им стал шведский среднеразмерный кроссовер Volvo XC60.

В коротком пресс-релизе организаторов конкурса отмечается, что японским акулам пера понравился дизайн шведского автомобиля, комфортный, просторный и качественно сделанный салон, щедрое оснащение самыми современными системами активной безопасности, экологически чистые силовые агрегаты. Примечательно, что и на второй позиции японскому автомобилю места не нашлось. Вот как распределились баллы между десятью машинами-финалистами:

  1. Volvo XC60 — 294 балла
  2. BMW 5-й серии — 242 балла
  3. Toyota Camry — 232 балла
  4. Suzuki Swift — 210 баллов
  5. Honda N-Box/N-Box Custom — 189 баллов
  6. Lexus LC — 115 баллов
  7. Alfa Romeo Giulia — 89 баллов
  8. Mazda CX-5 — 83 балла
  9. Citroen C3 — 35 баллов
  10. Volkswagen Tiguan — 11 баллов

Нынешнее голосование — 38-е по счету, прежде в конкурсе Car of the Year Japan автомобиль неяпонского бренда побеждал лишь однажды: в 2014 году первое место взял Volkswagen Golf. К конкурсу допускались машины, вышедшие на японский рынок в период с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года и выпущенные тиражом более 500 экземпляров.

Также в рамках Car of the Year Japan присуждается ряд факультативных наград. Так, приз за лучший дизайн в этом году достался спорткару Lexus LC, а самым инновационным автомобилем была признана plug-in гибридная версия хэтчбека Toyota Prius последнего поколения.

Фото: Volvo

Представим себя японцем и определим лучший автомобиль для Японии!

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Volvo XC60

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые