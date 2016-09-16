Автомобиль года: японцы разочаровались в японском

Жюри конкурса Car of the Year Japan состоит из шестидесяти японских автожурналистов, каждый из которых распределил между десяткой финалистов 25 призовых баллов. Затем эти баллы просуммировали, и был определен победитель. В этом году им стал шведский среднеразмерный кроссовер Volvo XC60.
В коротком пресс-релизе организаторов конкурса отмечается, что японским акулам пера понравился дизайн шведского автомобиля, комфортный, просторный и качественно сделанный салон, щедрое оснащение самыми современными системами активной безопасности, экологически чистые силовые агрегаты. Примечательно, что и на второй позиции японскому автомобилю места не нашлось. Вот как распределились баллы между десятью машинами-финалистами:
- Volvo XC60 — 294 балла
- BMW 5-й серии — 242 балла
- Toyota Camry — 232 балла
- Suzuki Swift — 210 баллов
- Honda N-Box/N-Box Custom — 189 баллов
- Lexus LC — 115 баллов
- Alfa Romeo Giulia — 89 баллов
- Mazda CX-5 — 83 балла
- Citroen C3 — 35 баллов
- Volkswagen Tiguan — 11 баллов
Нынешнее голосование — 38-е по счету, прежде в конкурсе Car of the Year Japan автомобиль неяпонского бренда побеждал лишь однажды: в 2014 году первое место взял Volkswagen Golf. К конкурсу допускались машины, вышедшие на японский рынок в период с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года и выпущенные тиражом более 500 экземпляров.
Также в рамках Car of the Year Japan присуждается ряд факультативных наград. Так, приз за лучший дизайн в этом году достался спорткару Lexus LC, а самым инновационным автомобилем была признана plug-in гибридная версия хэтчбека Toyota Prius последнего поколения.
- В конце ноября жюри европейского конкурса Car of the Year отобрало семь автомобилей-финалистов, победителя 2018 года назовут в марте на автосалоне в Женеве.
- Также в ноябре был выбран «Всемирный женский автомобиль года»: им стал гибридный хэтчбек Hyundai Ioniq.
Фото: Volvo
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