Автомобиль года: японцы разочаровались в японском

Проводимый с 1980 года конкурс на звание лучшего автомобиля японского рынка отличается завидным патриотизмом: модель иностранного производства побеждает здесь лишь второй раз. В этом году первое место досталось Volvo XC60.

Жюри конкурса Car of the Year Japan состоит из шестидесяти японских автожурналистов, каждый из которых распределил между десяткой финалистов 25 призовых баллов. Затем эти баллы просуммировали, и был определен победитель. В этом году им стал шведский среднеразмерный кроссовер Volvo XC60.

В коротком пресс-релизе организаторов конкурса отмечается, что японским акулам пера понравился дизайн шведского автомобиля, комфортный, просторный и качественно сделанный салон, щедрое оснащение самыми современными системами активной безопасности, экологически чистые силовые агрегаты. Примечательно, что и на второй позиции японскому автомобилю места не нашлось. Вот как распределились баллы между десятью машинами-финалистами:

Volvo XC60 — 294 балла BMW 5-й серии — 242 балла Toyota Camry — 232 балла Suzuki Swift — 210 баллов Honda N-Box/N-Box Custom — 189 баллов Lexus LC — 115 баллов Alfa Romeo Giulia — 89 баллов Mazda CX-5 — 83 балла Citroen C3 — 35 баллов Volkswagen Tiguan — 11 баллов

Нынешнее голосование — 38-е по счету, прежде в конкурсе Car of the Year Japan автомобиль неяпонского бренда побеждал лишь однажды: в 2014 году первое место взял Volkswagen Golf. К конкурсу допускались машины, вышедшие на японский рынок в период с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года и выпущенные тиражом более 500 экземпляров.

Также в рамках Car of the Year Japan присуждается ряд факультативных наград. Так, приз за лучший дизайн в этом году достался спорткару Lexus LC, а самым инновационным автомобилем была признана plug-in гибридная версия хэтчбека Toyota Prius последнего поколения.

В конце ноября жюри европейского конкурса Car of the Year отобрало семь автомобилей-финалистов, победителя 2018 года назовут в марте на автосалоне в Женеве.

Также в ноябре был выбран «Всемирный женский автомобиль года»: им стал гибридный хэтчбек Hyundai Ioniq.

Фото: Volvo