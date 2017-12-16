Отчаянные водители есть везде. Но когда риск сочетается еще и с бесшабашностью, выходит совсем уж гремучая смесь. Последствия продемонстрированы в видеосюжете.

Водитель практически вслепую меняет полосы движения, пытаясь справа обогнать «плетущуюся» фуру.

Пункт 11.1. ПДД гласит, что, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться, «что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения». Понятно, что дело происходит не в России, но похожие правила есть в любой стране, это следует из элементарной логики.

В подписи к ролику говорится, что водитель, не зная, что его ждет впереди, тем не менее совершает обгон. Видео размещено строго в образовательных целях, чтобы наглядно продемонстрировать, какие ошибки не следует совершать на дороге.

В результате опасного маневра было повреждено в общей сложности три автомобиля. К счастью, горе-гонщику удалось снизить скорость, когда он понял, что столкновения неизбежны, поэтому пострадала только техника.

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