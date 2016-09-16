Всего за месяц подержанные машины подорожали на 5%

Только за один месяц средневзвешенная цена подержанного автомобиля на российском рынке выросла на 5%, до 460 443 руб. Причем изменение цен серьезно отличается в зависимости от типа кузова машины.

Сильнее всего в ноябре подорожали автомобили с кузовом седан, а вот внедорожники и хэтчбеки, наоборот, подешевели на 0,6% и 0,7%.

Наибольшую динамику продемонстрировали машины в возрасте 7–9 лет, за месяц подорожав на 7,2%, до 397 590 руб. Чуть меньше выросли цены на автомобили 3–5 лет, они прибавили 5,7%, до 672 250 руб. Заметно (на 4,9%) выросла средняя цена на десятилеток и старше (до 289 485 руб.). А вот машины, которым по 5–7 лет, наоборот, подешевели на 2,9%, с 496 731 до 482 044 руб.

Правда, как отмечают аналитики компании CarPrice, организующей онлайн-аукционы по продаже автомобилей с пробегом, рост цен происходит неравномерно. Например, среди самых популярных моделей Ford Focus подорожал в среднем всего на 0,6%, а вот Chevrolet Lacetti аж на 13,7%.

В компании отмечают, что довольно серьезное повышение цен связано с сезонностью — ближе к зиме цены на вторичном рынке традиционно повышаются. Однако в этом году добавился еще один фактор: три года назад в России начался серьезный рост цен на новые автомобили. Так как вторичный рынок следует тем же тенденциям, то в следующем году стоит ожидать дальнейшего увеличения цен. В первую очередь оно коснется машин 2015 года, где рост составит порядка 20%.

Кстати, самые дорогие новые автомобили в России продаются в Приморском крае, а самые дешевые — в Калмыкии.

С самого крупного рынка в России, московского, подержанные автомобили чаще всего уезжают в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

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